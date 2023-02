Na zijn MotoGP-pensioen is Valentino Rossi begonnen met een tweede carrière in de autosport. In dienst van Team WRT debuteerde hij vorig jaar in de GT World Challenge Europe en dit jaar is hij opnieuw onderdeel van het team, dat is overgestapt van Audi naar BMW. Het raceseizoen van de Italiaan begint in 2023 met deelname aan de 12 uur van Bathurst, waarin hij auto #46 deelt met Augusto Farfus en Maxime Martin. Vrijdag mocht Rossi voor het eerst op volle snelheid over Mount Panorama razen tijdens de tweede training. Die sessie is eigenlijk alleen voor bronzen coureurs, maar als zilveren rijder kreeg hij dispensatie om ook de baan op te gaan. Daarin reed Rossi knap de snelste tijd.

Hoewel hij al de nodige virtuele ronden reed op Mount Panorama, was de training de eerste echte kennismaking van Rossi met het Australische circuit. Het was een emotioneel moment. "Voordat ik wist dat ik hier ging racen, reden we in de sim altijd op Mount Panorama. Om hier te zijn en na 20 jaar in simulatoren eindelijk het echte circuit te zien, is emotioneel", vertelt de 43-jarige coureur. "Het is een van de mythische circuits, waarop ik veel ronden heb gereden op eerst de PlayStation en nu op iRacing. Het is een indrukwekkend circuit, maar ook heel anders. Ik voel me goed in de auto, het gevoel is goed, ik heb veel grip en ik kan pushen."

Een rondje Mount Panorama is volgens Rossi op te delen in twee delen: het normale deel rond start-finish en het deel op de berg. "Het is lastig en zeer technisch, maar ook erg leuk om op te rijden. Iedere ronde probeer je iets meer snelheid mee te nemen, maar er staan ook muren. Ik probeer altijd vijf centimeter over te houden. Die marge heb je nodig, want je hebt een groot probleem als je een fout maakt", legt hij uit, om vervolgens een parallel te trekken met MotoGP-circuit Phillip Island. "Ik denk dat dit circuit niet heel anders is dan Phillip Island, waar je veel ruimte en geen muren hebt. Toch lijken de ontwerpen op elkaar. Hier heb je veel adrenaline tijdens het rijden, want je moet alles goed doen zonder fouten te maken."

De #46 Team WRT BMW sloot de laatste training op vrijdag af met de twaalfde tijd. De sessie werd ingekort na een angstaanjagende crash van Keith Kassulke, die op hoge snelheid van de baan ging en na een harde klap ondersteboven eindigde. Hij hield er gelukkig geen serieuze verwondingen aan over. De 12 uur van Bathurst begint zaterdagavond om 19.45 uur Nederlandse tijd en is te zien via de stream op deze website.

