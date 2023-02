12 uur van Bathurst: Deelnemers, livestream, tijden en meer

De 12 uur van Bathurst werd in 1991 voor het eerst verreden op het Mount Panorama Circuit in Bathurst, New South Wales. In de beginjaren was het een race voor productiewagens, maar vanaf 2007 kwamen de GT3-auto’s naar de legendarische Mountain. Sindsdien is de race uitgegroeid tot een klassieker met internationale allure. Door corona werd de race in 2021 niet gehouden en was het in 2022 beperkt tot een grotendeels nationaal evenement. In 2023 staat de 12 uur van Bathurst voor het eerst weer volledig op de kalender met een behoorlijk deelnemersveld en fabrieksrijders uit alle geledingen.

De deelnemers aan de 12 uur van Bathurst

Met het verdwijnen van de coronarestricties kunnen de beste Europese deelnemers weer afreizen naar de 12 uur van Bathurst. Zij nemen het op tegen de beste Australische coureurs. De deelname uit de Lage Landen is dit jaar niet groot. Nicky Catsburg is de enige Nederlander op de deelnemerslijst. Hij rijdt samen met Philip Ellis en Daniel Juncadella in de #77 Mercedes AMG GT3 van Craft-Bamboo Racing. Mercedes is met tien wagens overigens de best vertegenwoordigde constructeur in de wedstrijd en heeft met de #999 GruppeM nog een favoriet in huis: Daytona-winnaar Maro Engel kruipt achter het stuur van de AMG GT3 die hij deelt met Raffaele Marciello en Mikael Grenier.

Team WRT runt sinds dit jaar de BMW M4 GT3 en is met twee sterke line-ups aanwezig. Dries Vanthoor zit in de #32 met Sheldon van der Linde en Charles Weerts. In de #46 BMW is Valentino Rossi de blikvanger. De oud-wereldkampioen MotoGP debuteert in de 12 uur van Bathurst met twee ervaren coureurs aan zijn zijde: Augusto Farfus en Maxime Martin. Porsche start met twee wagens, waarvan de Manthey-inschrijving het meest in het oog springt met Matt Campbell, Mathieu Jaminet en Thomas Preining.

Uit het Australische Supercars-kampioenschap is regerend kampioen Shane van Gisbergen present in de #888 Supercheap Auto Racing-inschrijving. Zevenvoudig Supercars-kampioenschap Jamie Whincup stapt in een PRO-AM inschrijving, maar ook Chaz Mostert, Craig Lowndes en Lee Holdsworth zijn aansprekende namen uit de Australische autosportscene.

Kenny Habul, Jules Gounon en Luca Stolz wonnen de race vorig jaar namens Sun Energy 1 Motorsport, destijds met de Oostenrijker Martin Konrad. Die laatste is er dit jaar niet bij, maar het winnende drietal van vorig jaar start ook dit jaar weer als een van de favorieten.

In de GT3-klasse zijn de deelnemers opgedeeld in drie klassen: een PRO-klasse, een PRO AM-klasse en een SILVER-klasse. Verder doen er nog vijf non-GT3’s mee in de Invitational-klasse.

Volledige deelnemerslijst 12 uur van Bathurst 2023

# Klasse Team Merk Model Coureur 1 Coureur 2 Coureur 3 Coureur 4 4 CLASS A PRO-AM Grove Racing Porsche 911 GT3R Stephen Grove Brenton Grove Anton De Pasquale 6 CLASS A SILVER Wall Racing Lamborghini Huracan Tony D'Alberto David Wall Grant Denyer Adrian Deitz 9 CLASS A PRO-AM Hallmarc Audi R8 LMS Evo 2 Lee Holdsworth Dean Fiore Marc Cini 10 CLASS A SILVER MYLAND Audi R8 LMS Evo 2 Daniel Gaunt Dylan O'Keeffe Andrew Fawcett 19 INV Nineteen Corporation Mercedes Benz GT Mark Griffith Fabian Shiller Christian Pancione 24 CLASS A PRO-AM Makita Volante Rosso Motorsport Mercedes-AMG GT3 Tony Bates Jordan Love David Reynolds 32 CLASS A PRO Team WRT BMW M4GT3 Sheldon Van Der Linde Dries Vanthoor Charles Weerts 44 CLASS A SILVER Valmont Racing Mercedes-AMG GT3 Marcel Zalloua Sergio Pires Duvashen Padayachee Aaron Cameron 46 CLASS A PRO Team WRT BMW M4GT3 Augusto Farfus Maxime Martin Valentino Rossi 47 CLASS A SILVER Supabarn Audi R8 LMS Evo 2 David Russell Jonathon Webb Theo Koundouris James Koundouris 50 INV MMotorsport / Vantage Racing KTM GT XBOW Trent Harrison Jayden Ojeda Glen Wood David Crampton 52 INV Wheels / FX Racing MARC II V8 Keith Kassulke Hadrian Morrall Cameron McLeod 55 CLASS A PRO-AM FUCHS Lubricants Racing Audi R8 LMS Evo 2 Brad Schumacher James Golding Frédéric Vervisch 65 CLASS A SILVER Melbourne Performance Centre Audi R8 LMS Evo 2 Chaz Mostert Fraser Ross Liam Talbot 66 INV Daytona Sports Cars SIN R1 Ben Schoots Dylan Thomas Shane Woodman 74 CLASS A PRO Audi Sport Audi R8 LMS Evo 2 Christopher Haase Patrick Niederhauser Mattia Drudi 75 CLASS A PRO Sun Energy 1 Mercedes-AMG GT3 Kenny Habul Jules Gounon Luca Stolz 77 CLASS A PRO Mercedes-AMG Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Daniel Juncadella Philip Ellis Nicky Catsburg 99 CLASS A PRO-AM Boost Mobile Racing Mercedes-AMG GT3 Jamie Whincup Richie Stanaway Prince Jefri Ibrahim 101 CLASS A SILVER Harrolds Volante Rosso Motorsport Mercedes-AMG GT3 Ross Poulakis Josh Hunt Kevin Tse Jonathan Hui 111 INV 111Racing / MRA Motorsport MARC I Mazda Darren Currie Grant Donaldson Geoff Taunton 222 CLASS A PRO-AM Scott Taylor Motorsport Mercedes Benz AMG GT3 Craig Lowdnes Alex Davison Geoff Emery Scott Taylor 777 CLASS A PRO-AM The Bend Motorsport Park Audi R8 LMS Evo 2 Christopher Mies Ricardo Feller Yasser Shahin 888 CLASS A PRO Supercheap Auto Racing Mercedes-AMG GT3 Shane Van Gisbergen Broc Feeney Maximilian Gotz 912 CLASS A PRO Manthey EMA Porsche 911 GT3R Matt Campbell Mathieu Jaminet Thomas Preining 999 CLASS A PRO GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Maro Engel Mikael Grenier Raffaele Marciello

Hoe laat begint de 12 uur van Bathurst?

Start shootout kwalificatie Nederlandse tijd: Van vrijdag op zaterdag om 02.30 uur

Start van de race Nederlandse tijd: Zaterdagavond om 19.45 uur

Vanwege het grote tijdsverschil met Australië wordt het een weekendje nachtbraken voor de Nederlandse fans. De kwalificatie voor de 12 uur van Bathurst vindt van vrijdag op zaterdag plaats om 02.30 uur in de nacht. De race begint zaterdagavond onze tijd wel op een schappelijk tijdstip. De start staat gepland voor 19.45 uur Nederlandse tijd, dat is 05.45 uur lokale tijd. Het eerste uur van de wedstrijd wordt dan ook in het donker verreden.

Waar kijk ik de 12 uur van Bathurst?

De 12 uur van Bathurst is dit weekend volledig live te volgen via een stream op deze website, beschikbaar gesteld door onze partner Motorsport.tv. De uitzending voor de start van de race begint om 19.30 uur Nederlandse tijd en gaat door tot na de prijsuitreiking op zondagmorgen. Ook is de race via het YouTube-kanaal van GT World volledig rechtstreeks te volgen.

Het commentaar bij de uitzending wordt verzorgd door Radio Le Mans met John Hindhaugh, de Australische commentator Richard Craill en oud-coureur Garth Tander. Pitreporters zijn Shea Adam, Chad Neylon en Mark Beretta.

Livetiming voor de 12 uur van Bathurst is beschikbaar via deze link naar de officiële website van het evenement.