Duitse coureur na bizarre aanrijding met kangoeroe: "Blij dat ik hier sta"

Christopher Mies heeft voor het eerst gereageerd op de zware botsing met een kangoeroe tijdens de openingsfase van de Bathurst 12 Hour van 2026. De bestuurder van de #64 HRT Ford raakte het dier op de Conrod Straight van het Mount Panorama Circuit, een deel van het circuit waar snelheden van zo'n 250 km/u worden behaald.

Door de enorme klap werd de voorruit van de Ford Mustang GT3 volledig losgerukt. Direct na het incident was de schrik groot. De tweevoudig racewinnaar was zichtbaar aangeslagen en had enkele minuten nodig om tot rust te komen. "Ik ben blij dat ik hier nu sta te praten", zei de Duitser terugblikkend op het incident. "Het was een enorme impact op zeer hoge snelheid. Ik ben gewoon opgelucht dat ik hier sta."

Mies prees de veiligheid van de Mustang GT3, die in Bathurst voor het laatst in pre-Evo-specificatie reed. "Dit was waarschijnlijk de eerste echt grote klap voor de Mustang GT3. Ik ben heel blij dat Ford Racing en Multimatic zo’n veilige raceauto hebben gebouwd. Dank daarvoor." De aanrijding kwam volledig onverwacht. "Op het moment dat ik de kangoeroe zag, raakte ik hem al. Er was geen waarschuwing, geen vlaggen. Hij moet net wakker zijn geworden en de baan op zijn gerend. Ik was gewoon op de verkeerde plek op het verkeerde moment."

Geen kangoeroeknuffel

De ernst van de crash blijkt uit het feit dat delen van het dier in de cockpit terechtkwamen. De helm en het pak van Mies zaten volledig onder het bloed en lichaamsresten van het dier, waardoor zijn uitrusting onbruikbaar werd. "Alles kan de prullenbak in", bevestigde hij. "Het is niet meer te gebruiken. Eén ding kan ik zeggen: een kangoeroe ruikt van binnen niet prettig."

"Ik baal vooral voor het team van HRT en Ford Racing dat we de race niet konden uitrijden", vervolgde de 36-jarige coureur. Ondanks de schrik blijft zijn liefde voor Australië intact. Mies wil volgend jaar terugkeren naar Mount Panorama, al verandert hij zijn plannen voor souvenirs. "Mijn zoon had om een knuffel van een kangoeroe gevraagd. Die ga ik niet meenemen", grapte hij. "Ik koop een koala of een wombat, maar geen kangoeroe. Ik hou nog steeds van Australië — ik kom zeker terug.