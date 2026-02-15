Bizar ongeluk tijdens Bathurst 12 Hour: Ford Mustang raakt kangoeroe
De 12 uur van Bathurst is ontsierd door meerdere heftige ongevallen. Een daarvan werd veroorzaakt door een overstekende kangoeroe die de #64 Mustang met achter het stuur Christopher Mies vol raakte.
Foto door: Gruppe C Photography
De Bathurst 12 Hour 2026 is met een extreem chaotische openingsfase begonnen. Slechts vijftien minuten na de start van de race in het zuidoosten van Australië werd een safetycar-periode van een half uur uitgeroepen nadat Christopher Mies met de HRT Ford Mustang GT3 #64 op de Conrod Straight met een snelheid van zo’n 250 km/u een overstekende kangoeroe raakte.
De klap was zo hard dat de voorruit van de auto werd gerukt. Mies hield zichtbare sporen in zijn gezicht en op zijn raceoverall over aan de botsing en had enkele minuten nodig om bij te komen. Delen van het dier raakten hem in de cockpit. Hij werd direct naar het medisch centrum gebracht, waar geen verwondingen werden vastgesteld. In een bericht op sociale media bevestigde de Duitser dat de race voor de #64 voorbij was.
Teamgenoot Dennis Olsen reageerde opgelucht maar teleurgesteld: "Het belangrijkste is dat Miesi oké is. Je zag dat hij geraakt was, dus ik ben vooral blij dat het goed met hem gaat. Het is jammer dat we hier niet het volledige potentieel van onze auto kunnen laten zien."
Hij bood ook zijn excuses aan richting de Australische fans. "We voelen ons hier enorm welkom met onze Ford. Het spijt ons dat we het publiek de auto niet langer kunnen laten zien en de V8 niet vaker kunnen laten horen. We moeten hier zeker terugkomen – we houden van deze plek."
De kangoeroe was eerder al licht geraakt door Kelvin van der Linde in de WRT BMW #32. Die BMW had daarvoor al lichte schade opgelopen na contact in de eerste bocht.
Nieuwe crashes onder safetycar
De chaos stopte daar niet. Terwijl het veld achter de safetycar reed, schoot de KTM X-Bow GT2 #50 van David Crampton in Murrays Corner vrijwel zonder te remmen de bandenstapel in. Daarmee waren binnen het eerste uur al twee auto’s uitgevallen.
Later was er nog een zwaar ongeval waarbij de Craft-Bamboo-Mercedes #77 van Ralf Aron en de Tsunami-RT-Porsche #79 met Johannes Zelger achter het stuur waren betrokken. De oorzaak was een spin van Johannes Zelger tussen The Dipper en Forrest's Elbow, het meest onoverzichtelijke deel van het circuit. Zelger was eerder licht tegen de muur gereden en werd vervolgens door de Grove-Mercedes #100 (Allen/Davison/Grove) aan de achterkant geraakt toen hij langzaam terugreed naar de pitbox. De Porsche 911 GT3 R kwam vervolgens dwars op de baan te staan.
De Bathurst 12 Hour werd uiteindelijk gewonnen door Maro Engel, Maxime Martin en Mikael Grenier in hun Team GMR Mercedes-AMG #888.
