VIDEO: Horrorcrash en chaos in straten van Macau

Vanwege de coronapandemie moesten de internationale FIA-races in Macau dit jaar wederom worden afgelast, maar de races van de nationale raceklassen gingen afgelopen weekend wel gewoon door op het stratencircuit. Zo werd er op het Guia Circuit onder andere weer geracet met toerwagens en GT3’s, wat traditiegetrouw gepaard ging met de nodige crashes.

Op zaterdag ging het tijdens de warm-up van de Sands China Macau GT Cup vreselijk mis voor Zhang Ya Qi. In de beruchte Mandarin Bend, een razendsnelle knik naar rechts, verloor de Chinees de controle over zijn Audi. De R8 LMS GT3 EVO vloog rechtdoor en klapte met ruim 200 kilometer per uur vol in de vangrails.

Zhang Ya Qi werd na zijn crash overgebracht naar het ziekenhuis, waar de artsen constateerden dat de Chinees onder andere een klaplong en meerdere gebroken ribben heeft overgehouden aan de crash. De coureur verkeert wel in een stabiele conditie, zijn groen gekleurde Audi is volledig afgeschreven.

Chaos in Touring Car Cup

De klapper van Ya Qi was niet de enige crash in de straten van Macau afgelopen weekend. In de tweede race van de Macau Touring Car Cup ging het namelijk ook mis tijdens een herstart. Bij het opkomen van start-finish verloor Cheang Kin Sang de controle over zijn Mini, waarna deze de vangrails raakte en terug stuiterde op de ideale lijn. De auto kon daarna niet meer ontweken worden door de achteropkomende coureurs, wat tot een enorme chaos en een kettingbotsing leidde. De race werd direct stilgelegd. Alle coureurs bleven gelukkig ongedeerd.

Video: Enorme crash in Macau Touring Car Cup