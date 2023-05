Rossi krijgt racekans in voorprogramma 24 uur van Le Mans

In zijn tijd als MotoGP-coureur is Valentino Rossi al vaak te gast geweest op het circuit van Le Mans. Het korte Bugatti-circuit is vaste prik op de kalender van de tweewielers en de Italiaan wist er drie keer te winnen. Racen op het lange Circuit de la Sarthe zat er voor hem echter nog niet in, maar daar komt volgende maand verandering in. Rossi doet op 8 en 9 juni namens Team WRT mee aan de tweede ronde van de Michelin Le Mans Cup, die in het voorprogramma van de 24 uur van Le Mans wordt verreden op het 13,6 kilometer lange circuit. Hij neemt voor de twee 55 minuten durende races plaats in de BMW M4 GT3, die hij met een teamgenoot gaat delen. Wie dat is, wordt op een later moment pas duidelijk.

Rossi is sinds begin dit jaar fabriekscoureur van BMW en heeft aspiraties om voor de eindzege te strijden tijdens de 24 uur van Le Mans. Dit jaar staat hij nog niet aan de start van die race, maar wel mag hij dus alvast kennismaken met het Circuit de la Sarthe. Wel mag Rossi later dit jaar de LMDh-bolide van BMW aan de tand voelen, de auto waarmee de Duitse fabrikant volgend jaar gaat deelnemen aan de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship. Mocht de coureur uit Tavullia geen racekans krijgen in de LMDh-auto, dan kan hij zijn hoop altijd nog vestigen op deelname met een GT3-bolide van BMW. Volgend jaar kunnen deze auto's namelijk deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, omdat de uittredende GTE-reglementen in het WEC worden vervangen door GT3-regels.

Rossi heeft eind 2021 zijn MotoGP-helm aan de wilgen gehangen en is vorig jaar meteen aan de slag gegaan in de autosport. Hij ging bij Team WRT aan de slag in de GT World Challenge Europe en reed in zijn eerste jaar in de Audi R8 LMS, alvorens het team besloot om voor 2023 te gaan samenwerken met BMW. Ook dit jaar richt Rossi zich voornamelijk op de GT World Challenge Europe, al heeft hij eerder dit jaar ook al deelgenomen aan de 12 uur van Bathurst.