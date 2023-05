Hoewel hij eind 2021 afscheid nam van de MotoGP, zorgt Valentino Rossi bij zijn bezoeken aan de MotoGP-paddock nog altijd voor meer spanning en zenuwen dan de meerderheid van de huidige coureurs. Afgelopen weekend was de negenvoudig wereldkampioen aanwezig bij het treffen in Jerez, een circuit dat altijd bijzonder voor hem is geweest. Rossi tekende aldaar een contract dat hem ambassadeur van Yamaha maakt, waarna hij op zondag zag dat Francesco Bagnaia, een van zijn pupillen uit de VR46 Riders Academy, de race won en de leiding in de titelstrijd heroverde. Zaterdag, voor de start van de sprintrace, maakte Rossi tijd vrij om met Motorsport.com te praten over het kampioenschap dat van hem een legende heeft gemaakt.

Hoe heeft het vaderschap je leven veranderd en heeft het je geholpen om jezelf iets beter te leren kennen?

Valentino Rossi: "Het vaderschap is een prachtige ervaring. Het verandert je leven, met name qua ritme en bepaalde gewoonten. Dat geldt zeker voor de ochtenden, want je moet vroeg opstaan. Ik heb lang gewacht om ervoor te gaan, omdat ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn om het te combineren met het racen. Nu denk ik dat ik het eerder had kunnen doen. Het is een genot om Giulietta te zien opgroeien."

Heb je twijfels of angsten gehad?

"Nog niet, maar ik verwacht dat het allemaal gecompliceerder wordt zodra Giulietta ouder wordt."

Je verliet Honda en tekende in 2004 bij Yamaha. Met die overstap liet je zien dat de menselijke component meer invloed heeft dan de mechanische in de verhouding tussen rijder en motor. Zie je dat nog steeds zo?

"Dat is inmiddels twintig jaar geleden, inmiddels is er veel veranderd. Het klopt dat de motor een belangrijke factor is, maar als er iets is wat het kampioenschap op orde heeft, is dat de prestaties van de motoren heel dicht bij elkaar zitten. Er zijn tien rijders die allemaal kunnen winnen."

Wat is het verschil tussen het gevoel onder een motorhelm en het gevoel onder een autohelm?

"Het gevoel lijkt op elkaar, maar in de auto heb je veel minder angst. De riemen zitten strak en je bent omringd door een chassis. Op een racemotor komt echter veel meer adrenaline vrij."

Kan racen met een auto opwindend zijn als je in de MotoGP hebt gereden?

"Ik heb altijd al in een auto willen racen, omdat ik daar mijn hele leven al fan van ben. In een raceauto rijden geeft mij veel voldoening. Bovendien rijd ik in competitieve auto's die heel snel zijn. Het gevoel dat ik erdoor krijg, is bijna hetzelfde als dat in de MotoGP."

Wat is de reden achter de goede seizoensstart van Mooney VR46?

"Ik ben heel blij met het werk dat geleverd is, dat maakt mij heel trots. We begonnen in Moto3 en Moto2, maar zodra je de MotoGP bereikt wordt het veel moeilijker. Er komt veel verantwoordelijkheid bij kijken en er werken veel mensen aan het project. Maar we hebben het goed gedaan, Uccio [Salucci] heeft geweldig werk geleverd. Stuk voor stuk hebben we vertrouwelingen in de paddock aangetrokken, met wie we altijd op een lijn zaten, en zijn we erin geslaagd om een team samen te stellen dat in essentie echt VR46 is. De resultaten dit jaar zijn geweldig en laten zien dat er goed werk is geleverd."

Valentino Rossi en Uccio Salucci, de teammanager van Mooney VR46, voor de start van de sprintrace in Jerez. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

We hebben enige tijd geleden met Uccio gesproken en hij maakte zich redelijk zorgen over de situatie van Franco Morbidelli. Hoe zie jij dat?

"De komende vier, vijf races zijn belangrijk voor Franco, want hij moet proberen te bewijzen dat hij thuishoort in het fabrieksteam van Yamaha. De Yamaha is een motor die zijn problemen heeft, maar hij moet proberen om in ieder geval net zo snel te zijn als Quartararo."

De MotoGP maakt een periode door waarin de kijkcijfers dalen. Wat moet er gebeuren om het verloren publiek weer te bereiken?

"Er is iets bijzonders gebeurd bij mij, want er waren veel mensen die de motorsport niet volgden en ineens fan werden. Dat geldt zowel voor mensen uit Italië als de rest van de wereld. Nu is het populariteitsniveau van het wereldkampioenschap ongeveer terug op het niveau dat het was voordat ik kwam. Ze kijken naar verschillende formules - waaronder sprintraces - om meer mensen te trekken, maar vanuit sportief oogpunt denk ik dat het kampioenschap werkt. Het is spannend om MotoGP-races te zien vanaf de tribune, maar ook via televisie."

Maar de Formule 1 is als sport enorm gegroeid, ook buiten wat er op het circuit gebeurt. Zie jij dat ook als de juiste weg voor de toekomst van de MotoGP?

"De Formule 1 volgt een heel Amerikaanse lijn. Het is vergelijkbaar met de NBA en enorm gefocust op de show. De populariteit die de sport de afgelopen jaren heeft bereikt, is bijna angstaanjagend. Het is een product van heel hoog niveau en iedereen wil dat consumeren. Ik denk dat de MotoGP dit ook kan. Hoe? Dat weet ik niet, maar de potentie is er."

Wat moet Yamaha doen om VR46 te overtuigen om met hun motoren te racen?

"We hebben een contract tot en met eind volgend jaar, dus in 2024 racen we met Ducati. Ik zou VR46 graag met Yamaha zien racen, want ik ben een Yamaha-rijder en dus zou dat logisch zijn. Het probleem is dat Yamaha een manier moet vinden om de M1 te verbeteren. We willen naar races afreizen met het idee dat we kunnen winnen of het podium kunnen halen, maar op dit moment is de technische situatie van Yamaha gecompliceerd. Ze hebben de potentie om te verbeteren en er is nog wel wat tijd voordat we een besluit nemen [voor 2025]. Maar Ducati heeft sinds de komst van Dall'Igna een enorme stap gezet en het technische niveau verhoogd. De rest is achtervolger geworden."

En denk je dat er alleen technische, of ook filosofische veranderingen moeten komen? Daarmee doelen we op de relatie met satellietteams.

"Dat denk ik wel. Ducati heeft dat veranderd, maar heeft tegelijkertijd ook enorme investeringen gedaan. De Japanse merken hebben veel minder uitgegeven."

Tot slot: wat is je volgende uitdaging?

"Ik wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Momenteel race ik met GT-auto's, maar er is misschien ook een mogelijkheid om daar met een Hypercar te racen. Daarnaast zou ik graag weer deelnemen aan de 24 uur van Spa, waar ik vorig jaar aan meedeed. Daarna volgt de 24 uur van de Nürburgring, op het lange circuit. Proberen snel te zijn in een auto, dat is wat ik wil."

Anno 2023 is Valentino Rossi GT3-fabriekscoureur van BMW, waar hij hoopt een kansje in de LMDh-bolide te krijgen. Foto: Bathurst 12H