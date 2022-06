GT3-baas voor Le Mans GT met bodykit: "Kan iets speciaals creëren"

Het World Endurance Championship zit midden in een metamorfose. In 2020 werd al afscheid genomen van de LMP1-klasse, die werd vervangen door de nieuwe topcategorie Hypercar. Volgend jaar staan er voor het eerst ook LMDh-bolides aan de start, terwijl de GTE-klasse dan aan het laatste jaar begint. Vanaf 2024 worden de huidige GT-bolides vervangen door de GT3 Premium, zo kondigde organisator ACO aan in de aanloop naar de 24 uur van Le Mans. De basis van deze auto's zijn de inmiddels bekende GT3-bolides, maar ook werd bekendgemaakt dat deze auto's van een maximaal 50.000 euro kostende bodykit voorzien worden. Dat is een stap die wordt toegejuicht door Stephane Ratel, de baas van onder meer de GT World Challenge Europe.

"Ik steun het, want het creëert iets nieuws en dat is nooit verkeerd. Het kan leiden tot stoer uitziende auto's. Dit past bij de traditie van Le Mans, waar altijd anders uitziende auto's hebben gereden, zoals long-tail bolides als de 'Moby Dick' Porsche 935", zegt Ratel in gesprek met Motorsport.com. "Ik denk dat dit in het DNA van de ACO zit en het was altijd onderdeel van de gesprekken toen we begonnen te praten over GT3 in het WEC. We weten niet hoe anders de auto's worden, want we kennen de details van de reglementen niet, maar het kan iets heel bijzonders creëren."

Het feit dat de GT3-auto's in het WEC voorzien zullen worden van een bodykit, gaat het volgens Ratel interessant maken voor auto-eigenaren om de stap naar de categorie te zetten. "Een van de krachten van GT-racen is dat de auto's een goede investering zijn. De eigenaren gaan over bijzondere auto's beschikken: een LMGT gaat aan het einde van zijn competitieve levensduur waarschijnlijk meer waard zijn dan andere GT3's die wereldwijd racen. Er zullen niet honderden van dit soort auto's zijn, het wordt een elite."

De bodykit voor het WEC moet dus relatief goedkoop zijn en doordat het alleen een bodykit betreft, zijn de auto's makkelijk terug te veranderen in een reguliere GT3-auto. Dat vindt Ratel belangrijk, want dit geeft teams de kans om met hetzelfde chassis aan meerdere raceklassen mee te doen. "Het zou goed zijn als teams met dezelfde auto naar Le Mans kunnen als waarmee ze de 24 uur van Spa racen."

De long-tail Porsche 935 in actie op tijdens de 24 uur van Le Mans in 1978. Foto: Jeff Bloxham / Motorsport Images