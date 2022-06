WEC stopt in 2023 met GTE Pro-klasse, kondigt GT3 Premium aan

De Automobile Club de l’Ouest liet eerder weten dat de klasse behouden zou blijven als er voldoende belangstelling was. Men stelde een minimum van vier wagens van twee verschillende fabrikanten. Ferrari en Porsche hebben echter laten weten dat ze hun aandacht verleggen naar andere projecten. Beide merken hebben plannen om volgend jaar in de topklassen (LMH en LMDh) van het WEC in actie te komen. Corvette is de derde constructeur die actief is in de GTE Pro-klasse. De Amerikaanse fabrikant zet dit jaar een WEC-inschrijving in.

Tijdens de traditionele presentatie voorafgaand aan de 24 uur van Le Mans, gaf de ACO meer duidelijkheid. In 2024 schakelt men over op het GT3-reglement met een klasse genaamd GT3 Premium, maar in de tussentijd blijft de GTE Am-klasse wel bestaan. Dat is de enige klasse voor GTE-wagens in het World Endurance Championship. In die klasse moet er per wagen tenminste één coureur uit de categorie brons van het FIA-ratingsysteem opgenomen worden. De ACO laat weten dat de klasse na 2023 helemaal opgedoekt wordt om op te gaan in de GT3-klasse. De ontwikkeling van die klasse is de afgelopen jaren stormachtig verlopen. Na de voormalige Blancpain GT Series (nu GT World Challenge) heeft ook de DTM de overstap gemaakt op GT3-materiaal. In het Amerikaanse IMSA is de GTE-klasse ook al verdwenen. Daar wordt ook al volop gereden met GT3’s.

GTE Pro werd na het ter ziele gaan van de GT1-klasse in 2010 opgericht. De GT2-klasse werd destijds opgesplitst in twee klassen voor professionals en amateurs, de beide klassen zijn sinds de oprichting van het WEC in 2012 onderdeel geweest van het kampioenschap. De GTE Pro-klasse bereikte haar piek in 2019, toen er maar liefst zeventien wagens aan de start stonden in Le Mans. Tien daarvan reden het volledige WEC-seizoen mee. Kort daarna ging het bergafwaarts. BMW, Ford en Aston Martin namen binnen een kort tijdsbestek afscheid van de klasse waardoor Porsche en Ferrari overbleven. Corvette voegde zich erbij voor dit jaar. Het team zou enkel en alleen Le Mans doen, maar heeft de inzet opgesplitst met één wagen in het WEC-kampioenschap en eentje die in Amerika meedoet in de GTD Pro-klasse voor GT3-materiaal.