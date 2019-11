Interview: Hoe Verschoor kwam, zag en (Red Bull) overwon in Macau

Op een doodnormale zondag deed een doodnormale jongen uit Benschop iets onverwachts. Iets krankzinnigs eigenlijk. Verschoor, die het reguliere Formule 3-seizoen door allerlei omstandigheden als middenmoter afsloot, schoot enorm uit z'n slof. En dat in de meest prestigieuze F3-race van allemaal: de Macau Grand Prix. Als de MP-coureur na zijn zegetocht uit de auto stapt en met veel poeha het podium op wordt gehesen, straalt het ongeloof nog van zijn gezicht af. Niemand lijkt te beseffen wat zich in het stadsstaatje heeft afgespeeld en de hoofdrolspeler zelf allerminst.

Feesten en felicitatie van Montoya

Een kleine week later dringt het besef langzaam maar zeker door bij Verschoor. Met één grandioze uitschieter staat hij voor eens en voor altijd in dezelfde erelijst als de grootheden Senna en Schumacher. "Het besef begint er steeds meer te komen, moet ik zeggen", begint Verschoor zijn uitgebreide terugblik met Motorsport.com. "De eerste twee dagen had ik het totaal niet door. Maar toen hebben we ook een aardig feestje gevierd, dus echt tijd om alles te beseffen was er niet." Dat feestje werd vanzelfsprekend in Macau gevierd, het levendige gokparadijs is bepaald geen verkeerde plek om iets te vieren. "We gingen naar een club, waar eigenlijk iedereen was. De mensen van die club vonden racen ook leuk, dus op een gegeven moment lieten ze mijn gezicht op de grote schermen zien met de tekst ‘Macau World Cup winner’. Het was echt superleuk."

Het spreekt voor zich dat Verschoor nadien geen enkel drankje meer zelf hoefde te betalen. Daarna wachtte hem de lange vlucht terug naar Nederland en vooral een kennismaking met zijn inmiddels ontplofte telefoon. "Ik denk dat ik zeker wel vijfhonderd reacties heb gehad en dan overdrijf ik nog niet eens. Wat de meest bijzondere waren? Nou ik kan ze niet allemaal noemen, maar Juan Pablo Montoya, George Russell en Renger van der Zande zaten er bijvoorbeeld bij. Veel bekende mensen uit de racerij hebben me wel even een berichtje gestuurd, echt tof."

Niets van Marko gehoord, geen wrok richting Red Bull

De hamvraag is natuurlijk of ene Helmut Marko, die hem eind 2017 liet vallen als Red Bull-junior, ook iets van zich heeft laten horen. "Nee, ik heb niets van hem gehoord", reageert Verschoor die in Macau drie Red Bull-junioren (waaronder Marko's oogappel Jüri Vips) achter zich hield. "Maar dat gegeven maakt het op zich niet extra speciaal hoor. Ik vind dat Red Bull destijds ook alle recht had om mij uit [het juniorenprogramma] te zetten. Het was toen gewoon niet goed genoeg wat ik liet zien, al is het misschien niet helemaal netjes gegaan qua reden. Ze hadden nog wel een plekje over en die is toen naar iemand anders gegaan, die uit Amerika kwam. Dat was op zich jammer, maar in essentie was mijn seizoen gewoon niet goed genoeg. Maar gelukkig loont al het harde werken nu."

Dat harde werken werd in Macau gecombineerd met talent, dat eindelijk volledig tot wasdom kwam. Verschoor blonk immers uit op een stratencircuit waar de coureur zelf het verschil kan maken, bijvoorbeeld bij zijn bliksemstart. "Ik kreeg na de start een perfecte slipstream van zowel Vips als Lundgaard. Daardoor ging ik echt als een jekko en won ik meteen twee plaatsen." Toch lag ook in Macau een gedegen voorbereiding ten grondslag aan zijn succes, het hielp hem vooral bij de beslissende inhaalmanoeuvre op Vips na de herstart. "Ik wist dat een safety car mijn enige kans zou zijn. Ik heb alle races van de voorbije jaren teruggekeken en wist zodoende dat ik er bovenop moest zitten. Dat heb ik gedaan en de banden waren ook nog eens goed warm, het was gewoon perfect."

Bekijk hier de beslissende inhaalmanoeuvre:

Perfect was ook de wijze waarop hij de leiding verdedigde en Vips van het lijf hield. "Hij zat na afloop wel te zeuren over DRS, maar dat had er niets mee te maken. Ik haalde hem toch ook zonder DRS in? Ik heb het nog eens teruggekeken, maar hij heeft nooit zo dicht bij mij gezeten als ik bij hem. Eén keertje was dat wel zo, maar toen verremde hij zich meteen. Mijn laatste twee bochten waren gewoon een stuk beter dan die van hem." Zelfs een touché met de muur, waarna het stuur scheef stond, kon Verschoor niet stoppen. "Achteraf denk ik bij dat moment erg terug aan de karttijd. Als er toen iets niet goed was aan het materiaal of als ikzelf iets had meegemaakt, was het altijd mijn sterke punt om me zo snel mogelijk aan te passen. Dat was nu weer het geval en ging supergoed. Ik heb uiteindelijk weinig tijd verloren."

Men zou kunnen stellen dat Verschoor de zege eigenhandig aan MP Motorsport heeft geschonken, maar volgens hem is dat te kort door de bocht. "Binnen het team zijn er ook wel een aantal dingen veranderd. Ik weet ook zeker dat er dit jaar nog veel meer had ingezeten, als bepaalde dingen al voor het seizoen waren gebeurd. Verder kan ik daar niet veel over zeggen, maar qua set-up is er wel het één en ander veranderd en qua samenwerking tussen mij en bepaalde personen [in het team] gaat het nu ook goed." Het maakte dat het totaalpakket in Macau eindelijk tot in de puntjes in orde was, iets wat gedurende het reguliere seizoen vaak niet het geval was.

F2 financieel weinig reëel, focus op extra seizoen in F3

Slotvraag is natuurlijk welk vervolg zijn triomf in Macau krijgt. Zien we Verschoor volgend jaar al doorstromen naar de Formule 2 of is een extra seizoen in de Formule 3 reëler? "Ik denk dat het momenteel lastig wordt om volgend jaar al een F2-zitje te krijgen, dat gaat echt om mega-budgetten. Ik sta er wel voor open en ga met MP zeker kijken wat er mogelijk is, maar ik denk dat onze focus momenteel meer op F3 ligt. Ik zie het ook niet als schadelijk voor mijn carrière om nog een jaar in F3 te doen. Ik ben zeker nog niet uitgeleerd en wil graag over een volledig jaar laten zien dat ik aan het ideale plaatje voldoe."

Geloof het of niet, maar de winnaar van Macau moet zelf daarvoor nog volop met de pet rond. Waar bedrijven bijna over elkaar heen vallen om van Max Verstappen te profiteren, hebben jonge talenten het op de autosportladder vele malen lastiger. Het is een even onterechte als vreemde gewaarwording, maar niet eentje waardoor Verschoor zich laat ontmoedigen. "Ik zeg altijd: kansen komen niet vanzelf, die moet je afdwingen. Daarom werk ik samen met MP en de KNAF ook hard aan allerlei sponsorstrategieën. We moeten mensen overtuigen dat het interessant is om in mij te investeren en het liefst ook nog voor meerdere jaren."

In Macau heeft hij met zijn rechtervoet in ieder geval een visitekaartje afgegeven. "Ik hoop gewoon dat ik met deze race heb laten zien dat ik niet voor alle toppers onder doe. Ik hoop dat mensen dat ook hebben gezien." Opmerkelijk genoeg hebben de winnaars van de afgelopen veertien edities in Macau de Formule 1 niet of nog niet gehaald. Lucas di Grassi, de triomfator in 2005, is de laatste winnaar die de koningsklasse ook daadwerkelijk heeft gehaald. In dat opzicht biedt een tweede of derde plek meer kans op slagen, kijk maar eens naar Valtteri Bottas, Charles Leclerc of Lando Norris. Had Verschoor dan niet beter kunnen liften in de slotronde, om meer kans op een F1-zitje te maken? "Haha ja, misschien wel. En dat had mij ook nog eens veel gesjouw met al die bekers gescheeld. Achteraf gezien was dat nog niet eens zo'n verkeerd idee geweest", sluit de jongeling met een knipoog af. Eén ding is alvast zeker: hij hoopt volgend jaar terug te keren naar Macau om zijn titel te verdedigen.

Samenvatting van de bijzondere Macau Grand Prix 2019: