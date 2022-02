Afgelopen weekend was Vettel in Zweden bijzonder sterk in de individuele competitie van de Race of Champions. Hij moest in de finale het onderspit delven tegen negenvoudig WRC-kampioen Sebastién Loeb, maar beleefde veel plezier aan zijn competitieve meters op de sneeuw en het ijs. Het ging zo goed dat Vettel een opstap naar de rallysport wel ziet zitten en niet veel later lag het eerste aanbod op tafel. Het begon met een interview op rallyplatform Dirtfish, waar Vettel interesse toonde in een optreden: “Als iemand bereid is om mij dat te laten proberen, en er tijd voor is, dan zou ik daar enorm veel plezier aan beleven. Dat wil ik wel proberen.”

De reactie liet niet lang op zich wachten. Op het Twitter-account van WRC-renstal M-Sport verscheen al snel een bericht: “Psst, @AstonMartinF1, ons e-mailadres is info@m-sport.co.uk. Kun je het doorgeven aan Seb zodat hij ons een bericht stuurt?”

Het is niet ondenkbaar dat Vettel daadwerkelijk ingaat op het aanbod van M-Sport, al zal het door het drukke Formule 1-schema nog een klus worden om iets te plannen. De Duitser heeft in ieder geval dit jaar nog een contract bij Aston Martin, dat gevestigd is in Silverstone.