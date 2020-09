Interview: Wielericoon Boonen stort zich op racerij, mikt op Le Mans

Wereldkampioen op de weg, drie maal triomfator in de Ronde van Vlaanderen, vier keer Parijs-Roubaix en zes etappezeges in de Tour de France. Het palmares is ronduit indrukwekkend van de man die we op het TT Circuit Assen onder een partytent vinden. De aimabele Vlaming is duidelijk in zijn sas in de paddock en eigenlijk is dat geen wonder: autosport is met recht zijn tweede passie te noemen. "Hoe lang ik hier al mee bezig ben? Goh, ik ben echt al van kinds af aan geïnteresseerd in autosport. Als kleine kleuter ging ik al met mijn opa mee naar het circuit van Zolder om naar de Formule 1 te kijken. Het is altijd mijn tweede grote passie geweest."

Twee grote passies

Na zijn carrière als wielrenner stort Boonen zich vol overgave op de gemechaniseerde sport, al timmerde hij tijdens zijn wielerloopbaan ook al wel aan de weg. "Vanaf 2005 ben ik al beginnen rijden om eerlijk te zijn. Met ‘track days’ zoals de meeste jongens beginnen. Ik heb vanaf toen al meteen het idee opgevat om zoveel mogelijk te gaan rijden in mijn vrije tijd, naast het koersen. Vanaf het moment dat ik gestopt ben met koersen heb ik mijn racelicentie gehaald en ben ik echt serieus beginnen racen", zo legt hij aan Motorsport.com uit. Intussen rijdt Boonen zijn rondjes met het team van Deldiche, onder meer in het Belcar Endurance Championship - een Belgisch kampioenschap met prototypes en GT's als onderdeel van de Belcar Series.

"Dit helpt mij ook wel om de focus wat te behouden in het leven, het toeleven naar de raceweekenden zeg maar. Het is iets waar ik mezelf volledig in kwijt kan, mezelf volledig in kan vinden. We zitten met dit team in een semiprofessionele setting, dat ben ik ook gewend van vroeger, van het koersen, dat er weinig fouten worden gemaakt. Alles is aanwezig om me nog zeker een aantal jaar te amuseren", is Boonen nog niet klaar in de racerij. "Waarom het me zo trekt? Competitie, puur de competitie. De gelukkige dagen en teleurstellingen, het is een grote achtbaan van ‘highs and lows’. Juist dat trekt me enorm aan in deze sport. We hebben het zaterdag nog meegemaakt hè", duidt hij op een zware crash van teamgenoot Sam Dejonghe in Assen - zie de gevolgen op onderstaande foto's. "We reden aan de leiding toen Sam er snoeihard af ging door aquaplaning bij de ingang van de pitlane. Dan zit je echt drie, vier of vijf uur te balen, al heeft hij fysiek nog geluk gehad hè. Het waren toch twee serieuze klappen, allee die eerste impact al en dan die BMW er later nog tegenaan. Sam was net op tijd uit de auto."

De autosport en het wielrennen lijken niet meteen veel raakvlakken te hebben, al liggen beide werelden volgens Boonen niet eens zo ver uit elkaar. "Nee, ik ken veel mensen uit de autosport en ook veel rijders die zelf veel fietsen. Er bestaat zeker een wederzijdse interesse tussen beide sporten, absoluut." Want sport of zelfs topsport dat is het volgens Boonen zeer zeker achter het stuur van z'n bolide. "Ja ja, zeker en vast. We hebben met onze CM-prototype zelfs een 24 uurswedstrijd op Circuit Zolder gereden, dat hebben we met drie man gedaan. Nou neem van mij aan: ik was echt goed kapot hoor na dat weekend. Het is een aardig fysieke auto waarin je behoorlijk wat meemaakt. We krijgen hier in de Ramshoek bijvoorbeeld 3.5G te verduren met dat ding. Als je dat een aantal uren achter elkaar moet doen, dan weet je het wel…"

Boonen vermaakt zich al met al prima, maar op het wensenlijstje staat nog wel wat. "Ja, de 24 uur van Le Mans. Dat kunnen we nog wel onder het kopje 'ambitie' scharen", vervolgt hij met een lach. "Je moet dromen natuurlijk hè. Ik weet ook wel dat het een hele grote opdracht gaat worden, maar je moet toch dromen en die ambitie is er zeker nog. Ook bij het team. Wanneer ik op Le Mans wil staan? Goh, daar heb ik nog niet echt een idee van. Dit jaar is voor iedereen een beetje moeilijk en we weten ook niet hoe alles gaat evolueren naar volgend jaar toe. Sponsoring vinden zal niet zo makkelijk zijn door corona. Het zal voor iedereen afwachten worden hoe makkelijk we nog sponsors op de auto kunnen plakken. Het kost toch allemaal een hoop geld hè. Maar het klopt zeker, Le Mans is en blijft toch wel mijn ultieme doel ja."

Tot slot komt de Formule 1 nog aan bod, ook daar kijkt Boonen met een schuin oog naar. Vooral dankzij een Nederlander, alhoewel... "De Formule 1 is voor mij heel lang een beetje een saaie bedoening geweest, iets te ingecalculeerd. Maar juist dat met Max heeft mijn aandacht weer getrokken. De laatste jaren kijk ik veel meer naar de Formule 1 dan vroeger en Max speelt daar zeker een grote rol in. Het is ook een halve Belg natuurlijk hè, wij mogen dat zeggen."

Foto's: Tom Boonen in actie op het TT Circuit Assen in de Belcar Series