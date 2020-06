Races vanaf 1 juli weer mogelijk in Nederland door versoepeling

De Nederlandse bevolking heeft zich de afgelopen maanden flink aan moeten passen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar stilaan kan het gewone leven weer opgepakt worden. Daarbij hoort ook de auto- en motorsport. Trainen was al enige tijd mogelijk, vanaf volgende week mogen er ook weer wedstrijden georganiseerd worden.

Dit is het gevolg van een succesvolle lobby van de KNMV en KNAF. Zij dienden eerder deze maand een protocol in bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarin was uitgewerkt hoe de sport eerder opgestart kan worden, waarbij rekening gehouden wordt met de geldende coronamaatregelen. Aanvankelijk kregen de beide federaties geen groen licht van het ministerie; er moest gewacht worden op de persconferentie van woensdag.

Nu is het protocol toch goedgekeurd en kunnen auto- en motorsportorganisaties werken aan het organiseren van wedstrijden. NOC*NSF werkt momenteel aan een plan voor alle sporten, de KNMV en KNAF werken gezamenlijk aan een plan voor de auto- en motorsport. Dat protocol zal niet veel afwijken van het eerder ingediende plan. Een van de belangrijke zaken die uit het protocol geschrapt wordt, is dat deelnemers binnen een straal van twintig kilometer van het circuit moeten wonen. Per rijder worden bovendien drie begeleiders toegelaten.

Ook kan er weer beperkt publiek toegelaten worden bij wedstrijden, mits de anderhalve meter afstand bewaard kan worden.