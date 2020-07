Motorsport.com start met Prime in Frankrijk

Met dank aan ervaren topjournalisten en redacteuren die exclusief bij Motorsport Network zijn aangesloten, is het abonnementsprogramma eerder succesvol geïntroduceerd op de Engelstalige editie van Motorsport.com en op Autosport.com. Het netwerk heeft ook een abonnementsprogramma op Motorsport.tv, met exclusieve programmering zoals Manish Pandey's "Heroes" film en het complete Le Mans archief.

Het abonnementsaanbod staat in het teken van het aanbieden van nog meer inhoudelijke content, dat ondersteund wordt door het uitgebreide netwerkarchief van Motorsport Images, Motorsport.tv en Duke Video. Fans hebben ook toegang tot content die wordt gevoed door gegevens van Motorsport Stats, het bedrijfsonderdeel dat een betrouwbare leverancier is voor veel belangrijke belanghebbenden in de sector.

De uitbreiding van het abonnementsprogramma maakt deel uit van de bedrijfsstrategie om de klantervaring en het exclusieve aanbod te verbeteren. Het bedrijf kondigde onlangs het Motorsport Rewards-programma aan dat klanten aanmoedigt om beloningen te verdienen door het doen van wat ze al leuk vinden, zoals het lezen van artikelen, het bekijken van video's en de aankoop van tickets. Eenmaal aangemeld bij een Motorsport Network-platform kunnen klanten onder andere punten verdienen voor cadeaubonnen, abonnementen, horloges, kleding, posters en digitale codes voor videogames.

Filippo Salza, EVP Racing en Automotive Business zei: "We zijn erg enthousiast over de lancering van onze abonnementsdienst in Frankrijk. Dit is een van de vele stappen die we van plan zijn te nemen in ons netwerk. Ons publiek wil toegang tot het laatste nieuws en samengestelde content, en als bedrijf zullen we dit en nog veel meer blijven bieden."

Mehul Kapadia, COO van Motorsport Network, zei: "Deze uitbreiding van onze abonnementsdienst over meer landen en talen maakt deel uit van onze strategie om de klantervaring te verbeteren en een exclusief aanbod op te bouwen. Met meer fans die continu bezig willen zijn met hun favoriete sport zal deze premium content service de fans dicht bij alle aspecten van de sportactiviteit houden."