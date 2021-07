McLaren Group krijgt kapitaalinjectie uit Saudi-Arabië

Het grootste deel van de investering komt uit een publiek investeringsfonds uit Saudi-Arabië (PIF). Daarnaast hebben ook de huidige investeerders nog een duit in het zakje gedaan. McLaren zegt dat er zo’n 400 miljoen Britse pond (467 miljoen euro) omgezet is in aandelen voor Ares Management en PIF. De huidige investeerders worden daarmee vergezeld door wat bij McLaren omschreven wordt als “een beperkt aantal nieuwe private investeerders.” Zij brengen nog eens 150 miljoen Britse pond mee, in de vorm van aandelen.

Met de nieuwe investering kan McLaren een deel van de lening van de nationale bank van Bahrein aflossen. Die werd vorig jaar afgesloten nadat de financiële positie van het bedrijf door de coronacrisis onder druk kwam te staan. De investering uit Saudi-Arabië is een nieuwe stap in de machtsstrijd die gaande is in de Formule 1. De omstreden oliestaat is via de nationale oliemaatschappij Aramco inmiddels als grote sponsor verbonden aan de sport en krijgt eind dit jaar voor het eerst een eigen Grand Prix in de straten van Jeddah. Aramco is ook eigendom van PIF, het investeringsfonds dat zich nu mengt bij McLaren. Dit fonds heeft de afgelopen jaren meer grote investeringen gedaan. Onder andere Uber, Tesla en Total zitten in het portfolio van PIF.

McLaren Group-voorzitter Paul Walsh gaf commentaar op de kapitaalinjectie: “Op basis van de maatregelen die we afgelopen zomer voor de korte termijn hebben genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden, heeft McLaren nu een aantal significante stappen genomen om het bedrijf ook voor de lange termijn in rustig vaarwater te brengen. Dit is gedaan met steun van de adviseurs en de huidige aandeelhouders. In navolging van de strategische investering in de race-afdeling van het bedrijf, is dit een volgende stap in de financiële strategie om de McLaren Group verder te laten groeien.”

De investering betreft vooral het programma van de straatauto’s, benadrukte Walsh.