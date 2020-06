McLaren leent 150 miljoen pond van nationale bank Bahrein

De McLaren Group, het moederbedrijf van het Formule 1-team, kampt sinds de coronacrisis met serieuze financiële tekorten. De verkoop van straatauto’s is vrijwel volledig stil komen te liggen en ook de F1-stal heeft nauwelijks nog inkomsten doordat er dit jaar nog geen Grand Prix is verreden.

Het bedrijf moest al 1200 medewerkers ontslaan en zocht hulp bij de overheid, maar werd niet toegelaten tot het Britse coronanoodfonds. De volgende stap, een herfinanciering waarbij de gebouwen en racewagencollectie als onderpand zouden dienen, stuitte op weerstand van een groep schuldeisers. McLaren voert op het moment een rechtszaak tegen deze blokkade en claimt dat als er voor 17 juli aanstaande niet 280 miljoen pond (306 miljoen euro) wordt gevonden, het bedrijf weleens failliet kon gaan.

De zaak dient op 2 juli. In afwachting van een juridische uitspraak heeft McLaren ook contact gezocht met de nationale bank van Bahrein om een lening aan te gaan. De lijntjes met die bank zijn vrij kort. De bank is namelijk voor 44 procent eigendom van de Mumtalakat Holding Company, een investeringsfonds van het Bahreinse koningshuis. En Mumtalakat is ook meerderheidsaandeelhouder (56 procent) van McLaren.

De lening geeft McLaren wat speelruimte nu er in de rechtszaak over de herfinanciering van de gebouwen en autocollectie nog geen uitspraak is en geldt ook als een extra buffer als die zaak eenmaal is afgerond.