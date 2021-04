Hamilton en Wallace reageren op uitspraak in moordzaak Floyd

Afgelopen mei ontstond er wereldwijd grote ophef nadat er beelden online verschenen van Chauvin en Floyd. De toenmalig agent uit Minneapolis drukte minutenlang zijn knie in de nek van Floyd, die daardoor uiteindelijk om het leven kwam. Het leidde wereldwijd tot grote aandacht voor de Black Lives Matter-beweging en demonstraties voor grotere gelijkheid. Dinsdag verscheen Chauvin voor een Amerikaanse jury, die oordeelde over de drie feiten die hem ten laste werden gelegd: tweedegraads moord zonder opzet, derdegraads moord en tweedegraads doodslag. Op alle drie de punten werd Chauvin schuldig bevonden.

Hamilton zet zich al jarenlang in voor grotere gelijkheid en na de moord van Floyd was de zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen woedend. Dinsdag maakte die woede plaats voor een gevoel van gerechtigheid, zo schreef hij op social media. “Gerechtigheid voor George! Het is lastig om onder woorden te brengen welke emoties ik nu voel. Derek Chauvin is schuldig bevonden. Dit is de eerste keer dat een witte agent veroordeeld is in Minnesota voor het vermoorden van een zwarte man. Dit is monumentaal, de dood van George is niet tevergeefs. De uitkomst van het proces tegen Derek Chauvin van vandaag is de juiste.”

De veroordeling van Chauvin is voor Hamilton het startpunt van ‘een nieuwe fase’ in de strijd voor raciale rechtvaardigheid. “Dit proces was een kans voor het rechtssysteem om Derek Chauvin verantwoordelijk te houden voor zijn daden toen hij het leven van George Floyd nam. We kunnen nu een collectieve zucht van verlichting slaken dat de juiste beslissing is genomen en dat gerechtigheid is geschied. De uitkomst van vandaag is een sombere overwinning voor George en zijn familie, maar het laat zien dat onze inspanningen voor meer gerechtigheid niet tevergeefs zijn. Zwarte stemmen worden gehoord en er wordt actie ondernomen. Als we samen staan, kunnen we een verschil maken.”

Toch beargumenteert Hamilton dat de strijd nog altijd niet voorbij is. “Dit is slechts een stap op weg naar een meer gelijke samenleving. Sinds George’s dood zijn vele andere zwarte mensen gestorven door toedoen van de politie. We moeten ervoor zorgen dat het momentum van vandaag doorgaat. De strijd is nog niet voorbij en er moet meer gebeuren, maar we kunnen vandaag als een sprankje hoop beschouwen. Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar de familie van George. Ik hoop dat ze een gevoel van vrede krijgen door dit resultaat #BlackLivesMatter”

Ook Wallace sprak zich ten tijde van de gebeurtenissen in Minneapolis stevig uit over de kwestie. De Amerikaan, die sinds 2018 fulltime op het hoogste NASCAR-niveau acteert en al die tijd ook de enige coureur van Afro-Amerikaanse afkomst is, reageerde via Twitter op de uitspraak van de jury in de zaak tegen Chauvin. “Gerechtigheid op alle punten. Goed. Nog een hoop werk te doen. Rust nu vredig verder #GeorgeFloyd”