KNAF wil leden helpen, maar kan geen financiële steun bieden

Inmiddels is duidelijk dat de coronacrisis ook schade aan gaat richten in de vaderlandse autosport. De organisatie van het Nederlandse Rally kampioenschap heeft moeten besluiten geen kampioenschap op te maken aan het eind van het jaar, ongeacht of er nog evenementen verreden kunnen worden. Ook de volledige autorensport, de karting en de autocross (de grootste sectie onder de KNAF) liggen op dit moment op hun gat. Sportaccommodaties blijven op last van de overheid dicht tot 28 april, tot 1 juni mogen er geen evenementen plaatsvinden. Gezien de huidige situatie is het goed mogelijk dat het ook daarna nog enige tijd gaat duren voordat er weer geracet kan worden op de Nederlandse circuits.

Dat gaat gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit van teams, organisatoren en verenigingen. Die invloed blijft niet beperkt tot de komende maanden, ook in 2021 kunnen de gevolgen nog voelbaar zijn. Dat erkent men ook in de maandelijkse uitgave van het KNAF Magazine. Toch heeft de nationale federatie niet de mogelijkheid om financiële steun te bieden. “Hoe graag wij het ook zouden willen, de KNAF heeft niet de middelen om organisatoren, circuits of verenigingen individueel financieel te ondersteunen zonder hiermee de continuïteit van de KNAF in gevaar te brengen”, schrijven voorzitter Peter Dorn en algemeen manager Maarten van Wesenbeeck. “De KNAF is voldoende stabiel dat wanneer er weer wedstrijden mogen starten wij de draad weer verder kunnen oppakken.”

Belangen verdedigen

Van Amersfoort Racing-baas Frits van Amersfoort liet in een eerder gesprek met Motorsport.com blijken dat hij de KNAF een mail gestuurd heeft met de oproep een signaal af te geven aan de overheid. Hoewel het niet met zoveel woorden benoemd wordt, lijkt het erop dat de KNAF daar inderdaad mee bezig is. “Wat de KNAF wel kan [doen] voor organisatoren en/of verenigingen, is de belangen van de Nederlandse autosport daar waar mogelijk zo goed mogelijk verdedigen bij de Overheid, NOC*NSF, en de FIA. Met de FIA en NOC*NSF hebben we wekelijks overleg en is onze eerste zorg dat onze aangesloten leden van dezelfde voorzieningen gebruik kunnen maken als alle andere sportgerelateerde partijen in Nederland. De afgelopen week bleek dat dit niet altijd het geval is.”

Voor de herstart van autosportactiviteiten in Nederland zal de KNAF moeten beslissen hoe een hervormde wedstrijdkalender eruit gaat zien. De betreffende secties spelen hierbij een rol als raadgever. “De secties zullen een advies vormen richting het KNAF-bestuur, waarna deze een definitief besluit neemt. Hierbij zal worden gekeken naar de hoeveelheid wedstrijden die op enig moment in 2020 nog mogelijk zijn, maar ook of er voldoende veilig tot deze wedstrijden kan worden gekomen (al dan niet met publiek).”