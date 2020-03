Van Amersfoort vreest coronacrisis: “Houden dit geen maanden vol”

Van Amersfoort Racing, een naam die klinkt als een klok. Noem het een instituut in de Nederlandse autosport, een team dat jeugdig talent begeleidt idealiter op weg naar de top. Om dat laatste te illustreren kunnen we het beste even terug naar 2014. Dat jaar reed ene Max Verstappen in de stal van Van Amersfoort. De vervolgstappen van Verstappen junior zijn na die tijd wel bekend: hij stroomde snel door naar de koningsklasse. Wat rest voor Van Amersfoort zijn mooie herinneringen aan die gezamenlijke F3-campagne, onder meer aan een glorieus weekend op de Norisring.

Autosport heeft weinig vet op de botten

Maar hoe anders staat de wereld er nu voor. Alle bedrijfstakken staan onder druk, zwaar onder druk zelfs. Zo ook de autosport. “Ja, want de autosport is een enorme cashflow-wereld. Wij overleven niet doordat we financieel zo sterk staan, maar doordat we veel geld kunnen rondpompen”, zegt Van Amersfoort in gesprek met Motorsport.com. Hier raakt hij meteen de kern van de zaak: in de autosport hebben bedrijven weinig vet op de botten. “De financiële balans van een raceteam is echt geen prachtig plaatje om te zien hoor. Je kunt overleven doordat iedereen zich aan de afspraken houdt. Maar goed: als het ergens stokt, dan krijg je al snel een probleem.”

En dat probleem doet zich ook voor tijdens deze coronacrisis. Als Van Amersfoort wordt gevraagd naar de gevolgen voor zijn eigen bedrijf, blijft het even stil. “Tja, wat moet ik zeggen? Superlatieven schieten natuurlijk tekort voor deze situatie. We proberen nog zo goed en zo kwaad aan de gang te blijven en hopen dat we dit jaar op enig moment kunnen racen. Dat is ook belangrijk om alle contracten te kunnen uitdienen.” Dat laatste is in de huidige omstandigheden lastig. “Eerlijk is eerlijk: niemand gaat nu alvast betalen voor iets dat misschien niet eens gaat plaatsvinden. Dat is natuurlijk het allergrootste punt voor raceteams op ons niveau.”

Voor een treffend voorbeeld hoeven we dan ook niet lang te zoeken. Het geldt bij Van Amersfoort ook voor zijn betalende coureurs. “Wij hebben bijvoorbeeld een rijder uit India gecontracteerd voor de Formule 4. Die zou komen, maar op dat moment ging de boel hier in Nederland dicht. Bovendien heb ik gelezen dat India ook volledig op slot is gegaan. Dus ja of die jongen ooit nog komt, kunnen we op dit moment niet zeggen. Maar ik denk dat de kans vrij klein is. In dat geval gaat er wel meteen een kwart van onze F4-omzet door het putje.”

Frits van Amersfoort, CEO Van Amersfoort Racing, Francesco Pizzi Photo by: ACI Sport

Steun vanuit banken en overheid blijft achterwege

Aan de andere kant gaan de vaste lasten wel door: “We moeten onze jongens blijven doorbetalen ja, dat is duidelijk. We hebben net als ieder bedrijf wel vrij snel onze ZZP’ers – ongeveer veertig procent van het personeelsbestand – naar huis gestuurd en gezegd dat ze steun kunnen krijgen. Maar goed: dan moet ik nog steeds iedere maand 35 mondjes vullen. Dat lukt voorlopig nog wel, maar natuurlijk geen maanden.” Hoe lang men het op deze manier precies volhoudt, vindt Van Amersfoort lastig in te schatten. “Net zoals ieder bedrijf in Nederland mogen we onze belastingbetalingen uitstellen. Dat helpt natuurlijk een beetje. Zo hopen we in ieder geval nog een maand of drie à vier door te kunnen. Maar dan wordt het wel belangrijk om – laten we zeggen – medio dit jaar weer te kunnen rijden. Als dat pas in de herfst gaat worden… poeh daar moet ik nu nog niet eens aan denken.”

Maar naast uitstel van belastingbetalingen zijn er toch meer steunmaatregelen in Nederland? Het kabinet kwam met opbeurende woorden, maar volgens Van Amersfoort is het in werkelijkheid niet zo makkelijk. “Dat irriteert me eerlijk gezegd een beetje. Het wordt heel mooi voorgesteld, maar in de praktijk blijkt het niet zo barmhartig”, aldus Van Amersfoort. “Het probleem is dat wij in een sector zitten die financieel niet sterk is en dat ook nooit is geweest. En dat is wel de meetlat die de overheid en zeker banken erlangs leggen. Dat irriteert me mateloos, ik vind dat zo ongelooflijk onbeschoft. Banken zijn tien jaar geleden namelijk aan alle kanten gematst en geholpen door de belastingbetaler. Nu moet het andersom en dan doen ze het alleen voor 'gezonde' bedrijven. Dan denk ik: kom op man, juist bedrijven die het moeilijk hebben moet je nu helpen.”

Van banken verwacht Van Amersfoort dus weinig, maar gaat de blik dan voorzichtig richting de overheid? “Nou ja werktijdverkorting, daar zijn we inderdaad wel mee bezig. Maar ook dat ligt niet zo simpel. Dat gaat toch om een soort WW-uitkering en die krijg je alleen als je ergens al een half jaar werkt. En de helft van ons personeelsbestand wordt ieder jaar vernieuwd. Dus daar ga je alweer. Dit zijn dingen die nooit in talkshows naar voren komen, maar voor ons wel spelen. Ik klap misschien wel een beetje uit de school, maar goed: dat is ook hard nodig.”

Samen optrekken om te voorkomen dat teams omvallen

Het is vooral hard nodig om een signaal af te geven richting de overheid. Dat signaal zou nog krachtiger zijn als het gezamenlijk wordt afgegeven, met meerdere teams en idealiter de KNAF als aanjager. “Het zou het zeker prettig zijn als een instantie als de KNAF het nu voor je opneemt, bijvoorbeeld door te fungeren als spreekbuis en ons te vertegenwoordigen in het gesprek met de overheid”, legt Van Amersfoort uit. “Ik heb de KNAF ook een mail gestuurd en het daarin als volgt verwoord: er zou in mei iets heel moois gebeuren in ons land, voor het eerst in 35 jaar. We weten wat daarmee gebeurt qua uitstel. Maar goed: het zou natuurlijk heel triest zijn als teams die dat feestje mede mogelijk hebben gemaakt uitgerekend in datzelfde jaar het loodje moeten leggen.”

Dat laatste is namelijk reëel, hoe pijnlijk ook. “Of er wereldwijd teams omvallen? Nou ja, dat kan bijna niet anders hè. Maar ik kan alleen maar naar onze eigen toko kijken en bidden dat deze situatie geen jaar gaat duren.” En tot die tijd ook hopen dat iedereen gezond blijft, want dat is ook nog geen sinecure. “Wij hebben inmiddels een paar mensen uit voorzorg thuiszitten. We hebben namelijk een paar mensen uit Brabant met milde klachten, die zijn er nu even niet. Op die manier proberen we het zo veilig mogelijk te houden voor alle mensen die nog wel gezond zijn, dat is op zich al best een uitdaging. Het zijn dus in alle opzichten ongekende tijden, dat is volgens mij de enige juiste samenvatting.”