Cadeautip voor jonge motorliefhebbers: de LEGO Technic motor!

Leren en spelen

Met LEGO Technic leer je een hoop over de technische processen en mechanismen die komen kijken bij het bouwen en besturen van een motor. Bijvoorbeeld door het in elkaar zetten van de 3-cilinder motor met kettingaandrijving, bewegende zuigers, een ronddraaiende ketting en besturing. Zo krijg je een realistische blik op hoe zo’n motor in elkaar steekt!

Het speelgoed is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar oud. Wel is het handig als er iemand mee kan helpen: LEGO Technic staat er namelijk om bekend dat het best een uitdaging kan zijn. Bouw dus gezellig samen aan deze motor tijdens de feestdagen!

Compact formaat

De afmetingen zijn ongeveer 9 centimeter x 16 centimeter x 7 centimeter. Ook hoef je je geen zorgen te maken dat het speelgoed kapot gaat. LEGO Technic onderdelen worden uitgebreid getest: ze worden gegooid, verhit, geplet, gedraaid en zorgvuldig geanalyseerd om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan strikte wereldwijde veiligheidsnormen.

Veelzijdig bouwen

Het plezier houdt niet op nadat je de motor hebt gebouwd: je kan ‘m namelijk ook ombouwen tot een echte Adventure Bike! De Adventure Bike is een perfecte motor om mooie lange ritten mee te maken en heerlijk mee te cruisen. Super stoer, en een leuke afwisseling van het originele model.

Geef je dit cadeau aan een echte LEGO verzamelaar? Dan is de sneeuwruimer (die tevens om te bouwen is tot sneeuwmobiel) van LEGO Technic een leuke toevoeging. Of pak helemaal uit en maak de collectie compleet met de LEGO Technic kiepwagen (die aangepast kan worden tot graafmachine)! LEGO Technic is o.a. te koop bij Kruidvat.

Leerzame feestdagen

Door de LEGO Technic motor cadeau te geven, geef je niet alleen een gave motor: je geeft ook een leuke uitdaging en een hoop puzzelwerk! Zowel voor kids als ouders is het dus een mooie manier om meer te leren over hoe de mechanismen van deze bouwwerken.