Marquez: Toprijders halen zinloos voor Honda met slechte motor

Honda zoekt nog altijd een opvolger voor Marc Marquez, die het fabrieksteam na elf jaar verruilt voor een avontuur bij Gresini Ducati. Diverse namen passeerden inmiddels de revue met betrekking tot het vervangen van de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen. Door de naam van Miguel Oliveira lijkt inmiddels een streep te zijn gezet, doordat Honda een contract voor slechts één jaar wil aanbieden. Fabio di Giannantonio is daardoor de favoriet om Marquez te vervangen bij de Japanse fabrikant, al werd Moto2-topper Fermin Aldeguer in de aanloop naar de Grand Prix van Maleisië ook nadrukkelijk genoemd als kanshebber.

Wat moet Honda in de ogen van Marquez doen met betrekking tot zijn vervanger? "Het hangt af van welke strategie ze willen hanteren. Ik ga niet in op deze plannen, want ik respecteer ze. Natuurlijk proberen ze momenteel het beste te doen voor het project en het beste wat ze kunnen doen, is al het geld in de motorfiets investeren", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. "Zo denk ik erover, want het is niet logisch om de beste rijder op de grid aan te trekken als je een motor hebt die niet goed presteert. Je hebt eerst een goede motor nodig, daarna kun je op de beste rijder jagen. Het maakt niet uit wie het is. Dit is mijn mening. Ze hebben hun eigen strategie en die ken ik een beetje, maar daar zeg ik niets over. Zodra ze iets moeten aankondigen, zullen ze dat doen."

Joan Mir blijft in 2024 wel bij Repsol Honda voor wat zijn tweede jaar in dienst van het fabrieksteam wordt. Het liefste ziet de wereldkampioen van 2020 dat Honda een ervaren rijder aanstelt als zijn teamgenoot, zodat er bruikbare informatie komt voor het merk. "Het is lastig om er iets over te zeggen. Maar als rijder en gezien de situatie waar we nu in zitten, is alle informatie die we van buitenaf kunnen krijgen heel nuttig voor ons. Het klopt dat we dingen gezegd hebben, waardoor ze weten wat het probleem is. Daar moeten ze aan werken. Maar het is altijd handig als een andere rijder met ervaring zijn mening kan geven", aldus Mir. "Als ik eerlijk ben, wil ik een ervaren rijder als teamgenoot, maar ze kunnen ook voor een rookie kiezen. [Wat het beste is] voor het project weet ik het niet, dus zij moeten de knoop doorhakken."