Sao Paulo verzekert zich van deal voor Braziliaanse Formule E-race

Sao Paulo en autosport gaan al jaren hand in hand. De Formule 1 bracht in de jaren 70 voor het eerst een bezoek aan de stad en racet sinds 1990 onafgebroken op Interlagos. Tussen 2010 en 2013 reed ook de IndyCar een race in Sao Paulo, waarbij de finishlijn werd getrokken in het Anhembi Sambadrome. Daar wordt ieder jaar het carnaval van Sao Paulo gevierd en de komende jaren volgt er ook een ronde van het wereldkampioenschap Formule E. De stad Sao Paulo heeft namelijk een vijfjarige overeenkomst getekend met het elektrische kampioenschap. De krabbels zouden gezet zijn tijdens de E-Prix van Monaco van afgelopen weekend.

Als de World Motor Sport Council van de FIA in juni groen licht geeft voor de race, dan kan de E-Prix van Sao Paulo al in 2023 op de Formule E-kalender staan. In dat geval brengt de klasse volgend seizoen een bezoek aan maar liefst vier nieuwe steden. Kaapstad is al zeker van een E-Prix in het eerste seizoen met de Gen3-auto’s, terwijl ook het Indiase Hyderabad een deal heeft getekend. Ook Vancouver hoopt de Formule E volgend seizoen voor het eerst te verwelkomen, nadat de editie van dit jaar uitgesteld moest worden.

“We zijn verheugd dat de Formule E voor het eerst naar Brazilië gaat afreizen, mits de FIA World Motor Sport Council in juni goedkeuring geeft”, zei Alberto Longo, chief championship officer van de Formule E. “Het land heeft een enorme passie voor en historie in de autosport. Als een van de grootste landen ter wereld is het een grote markt en Sao Paulo zelf is een historische locatie. We kunnen niet wachten om de Braziliaanse fans te verwelkomen. Zij zijn uniek en we weten zeker dat er een levendige, unieke sfeer gaat zijn als de fans gaan genieten van Formule E-actie met de sprong voorwaarts die we qua technologie en prestaties gaan zien met Gen3.”

De Formule E heeft eerder al plannen gehad voor een E-Prix in Brazilië. In het eerste seizoen van de klasse in 2014-2015 zou er een bezoek gebracht worden aan Rio de Janeiro, maar uiteindelijk viel deze krachtmeting van de kalender. In het seizoen 2017-2018 stond Sao Paulo al op de voorlopige FE-kalender, maar toen werd de race vervangen door een evenement in Punta del Este.