Robin Frijns moet ook E-Prix van Kaapstad missen

Robin Frijns bevestigt op social media dat hij nog in ieder geval één raceweekend aan de zijlijn moet doorbrengen. “Helaas ben ik genoodzaakt om nog een race te missen, ik vind het enorm jammer dat ik niet naar Kaapstad kan”, schrijft hij. “Ik werkte heel hard om zo snel mogelijk terug te komen, we hebben de voorbereiding in de simulator gedaan en dat liep vrij goed. Maar na onderzoek is gebleken dat het bot nog niet volledig geheeld is. Het is lastig dit te accepteren, zeker met de hoeveelheid energie die ik erin gestopt heb. Maar ik kom sterker terug.”

De Abt Formule E-coureur crashte in de openingsrace van het Formule E-seizoen, vorige maand in Mexico. Hij brak daarbij zijn linkerpols. Na een operatie kon Frijns enkele dagen later terugkeren naar Nederland. De coureur uit Maastricht moest herstellen van de breuk en heeft daardoor de double-header in Riyadh gemist en ook de eerste E-Prix van Hyderabad. Na de E-Prix van Kaapstad op 25 februari duurt het een maand voordat de Formule E weer in gang schiet. Frijns zet zijn zinnen op een rentree in Sao Paulo, op 25 maart.

Het Abt Formule E-team kent vooralsnog een teleurstellend seizoen. De formatie begon met een forse achterstand na de terugkeer in de elektrische klasse. Nico Müller en Frijns’ vervanger Kelvin van der Linde hebben dit jaar nog geen punten gescoord. Van der Linde is in Kaapstad opnieuw de vervanger van Frijns, laat het team weten.