Met een overwinning in de eerste race en pole-position in de tweede race liet de man uit Uitwellingerga zijn intenties blijken in Saudi-Arabië. In de jacht op een tweede Formule E-titel stoof De Vries werkelijk uit de startblokken. De tweede race van het weekend verliep minder toen hij in de chaos heel wat plekken verloor. Desondanks staat de Mercedes-coureur op de tweede plek in het klassement, een paar punten achter Edoardo Mortara.

“Ik kijk enorm uit naar het tweede raceweekend in Mexico”, zegt De Vries voor de tweede ronde van het seizoen. “De seizoensopener in Riyadh was heel erg hoopgevend, maar we zijn ons ook bewust van de uitdagingen die nog voor ons liggen. We weten hoe competitief de concurrentie is, we moeten top presteren om toonaangevend te blijven. De verschillen zijn klein, maar Mexico is een geweldige plek waar we ons goed op voorbereid hebben. De fans zijn daar altijd erg enthousiast en de stadionsector is fantastisch. Het is een heerlijke plek voor een E-Prix, hopelijk hebben wij qua resultaten ook een heerlijk weekend.”

In het klassement zegt de positie van De Vries nog bijzonder weinig, maar het machtsvertoon van Mercedes was wel duidelijk in het openingsweekend. De Nederlander wordt geschaduwd door teamgenoot Stoffel Vandoorne. “Ik vertrok met gemengde gevoelens uit Saudi-Arabië”, stelt de Vlaming. “Na een hele goede eerste race konden we een dag later niet aan de verwachtingen voldoen. We konden gewoon niet het maximale van de auto benutten, al hebben we daardoor wel gezien dat we nederig moeten blijven en hard moeten werken. Dat is nodig om constant vooraan mee te doen op dit niveau. Het laat ook zien hoe intens de competitie is. Ik kijk enorm uit naar de races in Mexico.”

De E-Prix van Mexico wordt zaterdagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd verreden.