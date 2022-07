De Vries wil positief momentum meenemen naar FE-races New York

Mercedes gaat met een uitstekende uitgangspositie naar de laatste fase van het Formule E-seizoen 2021-2022. De Duitse fabrikant staat derde bij de teams, maar heeft slechts zeven punten achterstand op leiders Venturi. Ook bij de coureurs heeft het team nog alle kans op het behalen van een wereldtitel: Stoffel Vandoorne geeft slechts veertien punten toe op WK-leider Edoardo Mortara. Regerend wereldkampioen Nyck de Vries staat zevende in het kampioenschap, maar heeft inmiddels wel 66 punten achterstand op Mortara. Komend weekend krijgen de Mercedes-coureurs hun eerste twee kansen om iets aan die achterstand te doen tijdens de twee E-Prix van New York.

Maar wat achten De Vries en Vandoorne zelf mogelijk in The Big Apple? De Nederlander doet daar nog geen uitspraken over, hoewel hij hoopt dat hij het positieve momentum uit Marokko mee kan nemen. "Marrakesh heeft misschien niet de gewenste resultaten opgeleverd, maar ik bekijk het graag vanaf de positieve kant. Er waren absoluut wat goede dingen die we mee kunnen nemen uit dat weekend", blikt De Vries kort terug op het vorige raceweekend van de Formule E, waarin hij een zesde plek behaalde. "Ik hoop dat ik het positieve momentum dat we hadden mee kan nemen naar het aankomende raceweekend in New York. Het is een ongelofelijke stad, dus ik kijk uit naar twee geweldige races."

Ook Vandoorne kijkt uit naar het bezoek aan New York. Hij staat er een stuk beter voor in het kampioenschap en dus weet hij hoe belangrijk goede prestaties in deze fase van het seizoen zijn. "Ik kijk ernaar uit om weer naar New York te gaan. Het is een fantastische stad en het is geweldig om daar te racen. In het verleden was New York niet ons beste circuit, maar hopelijk kunnen we dat dit jaar veranderen en huiswaarts keren met een goed resultaat", aldus Vandoorne. "We staan voor een zeer intensieve maand met de laatste zes races van het seizoen. Het is belangrijk om nu een goede laatste run neer te zetten en alles te geven, niets te laten liggen en foutloos te blijven. Dan zien we wel hoe het gaat. Ik reis met vertrouwen af naar New York en kijk ernaar uit om weer de baan op te gaan."