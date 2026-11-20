Interview

Formule E

‘Je kunt niet anders dan onder de indruk zijn van de Gen4’ – Formule E wil sceptici overtuigen

Gen4 is het meest ambitieuze project van de Formule E tot nu toe. Sneller, krachtiger en ontwikkeld met pure prestaties als kern, heeft de nieuwe auto een duidelijk doel: de perceptie van elektrisch racen veranderen. Motorsport.com sprak met Formule E-CEO Jeff Dodds over de toekomst van het kampioenschap

Gianluca D'Alessandro

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 08:00

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Jeff Dodds, Formula E, Gen4

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Formule E staat aan de vooravond van wat een bepalend tijdperk in de geschiedenis van het kampioenschap kan worden. De Gen4 heeft een helder doel: de plek van de klasse in de autosport opnieuw definiëren en de twijfelaars overtuigen die nog altijd sceptisch zijn over elektrisch racen.

Voor het eerst heeft Formule E een auto ontwikkeld waarbij pure performance centraal staat, nog altijd binnen de beperkingen van een technologie die naar autosportmaatstaven relatief jong is. De stap ten opzichte van de Gen3 is groot. De nieuwe auto is ontworpen om prestatieniveaus te halen waarmee rondetijden uit de Formule 2 aangevallen kunnen worden.

Daardoor groeit in de hele paddock de verwachting rond de Gen4. Belangrijker nog: er leeft het idee dat de auto een echt kantelpunt voor het kampioenschap kan worden, niet alleen qua snelheid, maar ook qua hoe er naar Formule E wordt gekeken.

Is het genoeg om meningen te veranderen en te laten zien waartoe elektrisch racen echt in staat is? Motorsport.com sprak met Formule E-CEO Jeff Dodds over de Gen4, de toekomst van het kampioenschap en waarom hij denkt dat de grootste stap vooruit voor Formule E misschien nog moet komen.

Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Motorsport.com: We hebben de ontwikkeling van de Gen4 van dichtbij gevolgd en er heerst veel enthousiasme, het gevoel dat deze auto de Formule E gaat veranderen. Alle fabrikanten hebben besloten te blijven omdat ze de waarde van dit project zagen, en de afgelopen maanden zijn er nog twee teams bijgekomen. Hoe beleef jij die verwachting, en wat gaat de Gen4 concreet betekenen voor de toekomst van Formule E?

Jeff Dodds:“We zijn hier op het circuit, dus ik kan de auto’s zien, alle 24 auto’s die over de baan rijden. Om te beginnen is het een grotere auto, een veel snellere auto en een veel luidere auto. Hij heeft echt uitstraling en voelt daardoor heel anders dan de Gen3. En je hebt gelijk: er zit veel technologie in deze auto, waardoor mensen er erg enthousiast over zijn. 600 kW, permanente vierwielaandrijving, het voelt als een heel ander pakket, als een zeer serieuze raceauto voor Formule E.

“En je hebt gelijk: we gaan Gen4 in met zes fabrikanten. Dat is een ongelooflijk aantal als je bedenkt dat de autosector het op dit moment heel moeilijk heeft, echt een lastige periode doormaakt. Dat we zes fabrikanten hebben vastgelegd voor Gen4, daar zijn we dus echt trots op. Het kan als hype voelen, maar ik denk dat die hype werkelijkheid wordt zodra we in Mexico zijn.”

Andrew Forrest, de eigenaar van Fortescue, noemde F1 een 'oude dinosaurus'. Natuurlijk zei hij dat voor het theatrale effect, maar Gen4 moet een enorme stap zijn. Het voelt eindelijk als de eerste echte verklaring van wat elektrisch racen kan, zelfs zozeer dat de FIA zei dat deze auto voor het eerst is ontwikkeld met performance als belangrijkste prioriteit. Denk je dat dit echt de kans is om te laten zien waar elektrisch racen om draait en de sceptici te overtuigen?

JD:“Het aantal sceptici wordt sowieso kleiner, omdat steeds meer mensen elektrisch rijden. Toen er in het jaar waarin wij begonnen maar 300.000 elektrische voertuigen werden verkocht, waren er niet zo veel mensen voorstander van die technologie. Nu worden er jaarlijks meer dan 20 miljoen verkocht.

Jeff Dodds, CEO Formula E

Foto di: Andreas Beil

“Dus het aantal sceptici neemt toch al af. Maar ik denk ook dat het onmogelijk is om niet onder de indruk te zijn als je naar deze auto kijkt, ziet wat hij kan en hem op een circuit ziet rijden. Misschien ben je nog steeds niet iemand die EV-technologie waardeert; misschien geef je de voorkeur aan verbrandingsmotoren, maar je moet onder de indruk zijn van wat je hier ziet.

“En Andrew, trouwens: Andrew is een van mijn favoriete mensen. Ik mag Andrew heel graag. Hij heeft gevoel voor drama. Hij kwam dus met die geweldige uitspraak over musea en dinosaurussen, maar hij gelooft heel sterk in de energietransitie en technologie van de volgende generatie. Daarom ziet hij het potentieel van deze auto. Mensen zoals hij in de paddock hebben, mensen die elektrische voertuigtechnologie vooruit willen helpen, is voor ons heel goed.”

Denk je dat Gen4 een soort nieuwe gouden periode voor Formule E kan betekenen, zoals Gen2 dat deed?

JD:“Ik denk dat Gen3 zijn werk heeft gedaan. Gen3 zorgde voor spannende races. We hebben met Gen3 voor het eerst de aandrijflijn aan de voorkant geopend. Hij had vierwielaandrijving. Er zaten dus een paar mooie dingen in, maar hij had geen meer dan 800 pk, geen topsnelheden van meer dan 200 mph op het circuit en niet de uitstraling die een Gen4-auto heeft. Het is dus duidelijk: dit is een stevig statement.”

Josep Maria Marti, Cupra Kiro

Foto di: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Na de controverses rond de Formule 1-reglementen voor 2026 zei Stefano Domenicali dat men voor de volgende technische cyclus met steun van de fabrikanten terug wil naar V8-motoren, en dat er een verschil moet zijn tussen stedelijke mobiliteit en racen. Formule E omarmt mobiliteit juist volledig: met Gen4 zijn systemen als torque vectoring en ABS geïntroduceerd omdat die ook in straatauto’s zitten. Denk je dat F1 niet klaar was om met zo’n zware elektrische component om te gaan?

JD:“Ik kan niet namens Stefano spreken, dus ik weet niet voor 100 procent wat hij bedoelde toen hij dat zei. Maar voor mij voelt het wel logisch, want de technologie van Formule 1, verbrandingstechnologie, is 130 jaar oud. Ze racen dus al heel, heel lang met auto’s op verbrandingstechnologie, en dat is heel lang de dominante energiebron voor mobiliteit geweest.

“Ze hebben geprobeerd nieuwe technologieën te introduceren, dus van pure verbranding naar hybride, en ik denk dat dat complexiteit heeft gebracht. Complexiteit voor teams, complexiteit bij de productie en bouw van de auto’s, en het heeft het raceformat wat gecompromitteerd. Het verbaasde me helemaal niet dat de FIA en Formula 1 vanaf 2030 terug willen naar V8’s, omdat ze kiezen voor een meer pure benadering van wat Formula 1-fans mooi vinden.

“Er is plek voor allebei. Er is plek voor een raceklasse met verbrandingsmotoren, zoals Formule 1, en er is plek voor een elektrische raceklasse zoals Formule E. En als je hybride wilt, heb je dingen als het WEC en Hypercar. Voor ons geldt nu: elektrische voertuigtechnologie is pas 15 à 16 jaar oud. Er zijn dus nog veel zaken die relevant zijn voor straatauto’s, en die blijven we ontwikkelen.”

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Een paar weken geleden hield Porsche een testsessie op Monza, een circuit dat een paar jaar geleden nog ondenkbaar was voor Formule E. En daar reden ze op Formule-2-tempo, zelfs zonder slicks. Formule E heeft directe vergelijkingen met F1 terecht altijd vermeden, omdat het twee verschillende klassen zijn met verschillende benaderingen. Maar zodra Gen4 zijn draai heeft gevonden en er enige stabiliteit is, komt dan de verleiding om nog een prestatieve stap te zetten, misschien door slicks te introduceren, nog voordat Gen5 komt?

JD:“Dat kan. Slicks zijn voor ons een logische stap, en uiteraard iets wat we met Bridgestone onderzoeken. We moeten alleen een beetje oppassen, want met een slick moeten we ook het energieverbruik van de auto beheersen. We willen races van 45 minuten tot een uur, en de gegroefde band helpt daar ook bij. We rijden ook op veel stratencircuits, dus daar is een gegroefde band nuttig, en het is goed voor de ontwikkeling van straatauto’s.

“Het is dus geen simpele beslissing. Maar op een bepaald moment gaan we onvermijdelijk naar een slick. Waarschijnlijk niet alleen omdat we met Formula 1 vergeleken willen worden, maar omdat we op een punt komen waarop we meer performance uit de auto kunnen halen en denken dat het de races voor mensen spectaculairder maakt. Ik weet zeker dat het gaat gebeuren. De vraag is hoe snel het gebeurt.”

Dit jaar zijn er drie grote toevoegingen: Zandvoort, Brands Hatch en COTA, allemaal permanente circuits. Het DNA van Formule E lag altijd bij stratencircuits, maar we bewegen richting permanente circuits om de kwaliteiten van Gen4 te tonen, terwijl F1 juist meer richting stratencircuits gaat. Denk je dat Formule E momenteel in een overgangsfase zit waarin pure performance prioriteit moet krijgen door naar permanente circuits te gaan?

JD:“Het voordeel van een permanent circuit is natuurlijk dat we de infrastructuur niet hoeven op te bouwen; die ligt er al. Een ander voordeel van de Gen4-auto is dat je de performance van die auto kunt laten zien op een aangelegd circuit, dus een circuit dat is ontworpen om heel snelle auto’s tot hun recht te laten komen.

Nick Cassidy, Citroen Racing

Foto di: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

“We willen nog steeds een mix. Als je kijkt naar circuits in stratenstijl, hebben we nog Sao Paulo, Monaco en Tokyo. Sanya is een stratencircuit. We hebben dus nog een aantal pure stratencircuits. Dan hebben we een soort hybride circuits, wegcircuits op permanente lay-outs. Denk aan Jeddah, en Miami is meer een lay-out in wegstijl. En dan hebben we de grote oude circuits zoals Shanghai en hier Jarama.

“We willen dus een mix, we willen de auto in verschillende formats laten zien. Maar één ding is zeker: met Gen4 kun je niet alleen maar stratencircuits hebben, want dan kan de auto niet zijn volledige potentieel tonen. Andersom geldt ook: als elk circuit zoals Monza zou zijn, dan zie je de auto hard gaan, maar krijg je weinig variatie. We willen dus echt een selectie.”

Over circuits gesproken: Formule E rijdt dit jaar op Zandvoort en Brands Hatch, en Jarama staat al op de kalender. Denk je dat Formule E ook de kans heeft om historische circuits te herontdekken en terug te brengen?

JD:“Ja, dat hebben we vorig jaar hier met Jarama gedaan. We hebben Brands Hatch, Zandvoort heeft recent nog de Formule 1 gehad, maar het is een zeer gevestigd circuit. Ik denk dat dat klopt. Er zijn circuits waar mensen van houden, Brands Hatch bijvoorbeeld. Ik ben verbaasd over hoeveel passie en liefde er was voor de aankondiging van de race op Brands Hatch. Als we een wereldkampioenschapsauto naar Brands Hatch kunnen brengen en het circuit als het ware nieuw leven kunnen inblazen, dan is dat geweldig.”

Wat jullie in Zandvoort gaan doen met de nachtrace en het Fan Festival is ook een voorbeeld van hoe je dingen anders kunt aanpakken dan andere categorieën.

JD:“Ja, precies. Daar ben ik het mee eens.”

Als je vooruitkijkt, hoe zie je de groei van Formule E, bijvoorbeeld over vijf jaar?

JD:“Ik zeg altijd dat het geen zin heeft om over 10 of 20 jaar te praten, want we bestaan pas 12 jaar. Dan vraag je ons eigenlijk om ons hele bestaan opnieuw voor te stellen. Ik denk dat vier tot vijf jaar, dus richting 2030, 2031, een realistische periode is. In die periode zullen we waarschijnlijk meer belangrijke ontwikkelingen zien in elektrische voertuigtechnologie. Misschien zien we dan een stap naar solid-state-batterijen, wat ons veel meer potentieel en mogelijkheden in de auto zou geven. En we zullen ontwikkeling zien in aandrijflijntechnologie, softwaretechnologie, superintelligentie en kunstmatige intelligentie.

Mitch Evans, Opel GSE Formula E Team

Foto di: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

“Ik denk dus dat we technologisch heel veel gaan zien. Als we de sport blijven laten groeien zoals we dat hebben gedaan, met meer fans, meer televisiekijkers, Disney als partner die meer fans naar het kampioenschap brengt, dan hopen we over vier of vijf jaar in bredere zin een veel grotere sport te zijn. Tegelijk gaan we de Gen5-periode in met een auto die technologisch veel verder is dan de auto die we nu hebben. En misschien, durf ik te zeggen, hebben we in Gen5 zelfs een auto die vergelijkbaar is met een Formula 1-auto, voor een fractie van de kosten en met een veel groter sportief platform.”

Vanaf het begin waren jullie heel transparant: als de races in Saudi-Arabië in december niet konden doorgaan, zou het seizoen in januari direct in Mexico beginnen. Hielden jullie die deur open omdat jullie tot het allerlaatste moment probeerden in Jeddah te racen, terwijl jullie al wisten dat er zo nodig een plan B was?

JD:“Allereerst hebben we echt alles gedaan wat binnen onze macht lag om zo lang mogelijk te wachten en te kijken of de race in december kon doorgaan. Dat is dus zeker gebeurd. We wilden het kampioenschap heel graag in Jeddah beginnen. Toen we beseften dat dat niet mogelijk zou zijn, na een gezamenlijk besluit van de FIA en het Koninkrijk Saudi-Arabië, hadden we de datum in april voor die race al vrijgehouden. Daardoor konden we de race naar die datum verplaatsen.

“En we hopen echt heel erg dat het conflict in die regio tot rust komt. Om te beginnen hopen we, in bredere zin en voor iedereen, dat het conflict tot rust komt. Maar we zouden die race ook heel graag op onze kalender hebben en we doen er alles aan om die race in Jeddah te laten plaatsvinden.

“Volgens mij klopt het dus dat we hebben geprobeerd heel transparant en open te zijn naar iedereen. Maar we hebben wel zo lang mogelijk geprobeerd om de race in december te laten doorgaan.”

Jullie zijn natuurlijk niet de enigen die te maken hebben met de onmogelijkheid om in complexe situaties een evenement te organiseren. De hoogste prioriteit blijft duidelijk om in Jeddah te racen, maar is er een deadline waarop jullie definitief moeten beslissen? En als de races in Jeddah niet doorgaan, is het dan de prioriteit om nog steeds hetzelfde aantal races op de kalender te hebben?

JD:“Nee. Als Jeddah niet doorgaat, hebben we waarschijnlijk een kleinere kalender. Eerlijk gezegd kan ik om de vraag heen draaien, maar het is onwaarschijnlijk. Het is niet onmogelijk, maar het is onwaarschijnlijk dat we een andere locatie vastleggen om die race te vervangen.

“Wat de timing betreft: realistisch gezien moeten we begin maart beslissen of die race kan doorgaan. We hebben dus nog behoorlijk wat tijd, we kunnen vrij dicht bij de race komen voordat we een besluit nemen.”

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