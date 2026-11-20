Formule 1 GP van Las Vegas

Hoe Las Vegas na een moeizame start uitgroeide tot vaste waarde op de F1-kalender

Na eerder dit jaar een contractverlenging van 10 jaar te hebben binnengehaald, heeft de Las Vegas Grand Prix van de Formule 1 geleerd van zijn beginnersfouten om een bolwerk van het kampioenschap te worden

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 04:33

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Foto: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Motorsport Business



Alles over de zakelijke kant van de racewereld

Aan de vooravond van de vierde editie is de Grand Prix van Las Vegas van de Formule 1 in korte tijd uitgegroeid tot een commerciële pijler onder het kampioenschap. Of je er nu van houdt of niet: de Grand Prix van Monaco op steroïden zorgt ervoor dat teams en merken over elkaar heen buitelen om zich op Las Vegas Boulevard van hun beste kant te laten zien.

De Formule 1 heeft met haar bezoek naar schatting in totaal 3,2 miljard dollar opgeleverd aan een van de rustigste weekenden van het jaar in Vegas, alleen al aan staats- en lokale belastinginkomsten. Dat heeft de serie de steun en het vertrouwen van de stadsautoriteiten opgeleverd om de race nog eens 10 jaar op de kalender te houden, tot en met 2037.

Ondanks het vertrouwen van de Formule 1 in het potentieel van Vegas leek het niet altijd zo vanzelfsprekend dat het evenement zou blijven. Het eerste jaar verliep op zijn zachtst gezegd moeizaam, met woede en juridische stappen van bewoners vanwege de hinder voor lokaal verkeer en bedrijven door de lange opbouw naar de eerste editie. Op vrijdag kregen toeschouwers slechts negen minuten actie op de baan te zien door een instabiel putdeksel. Het late tijdschema en de logistieke kinderziektes vormden ook een belasting voor de teams.

Het verplaatsen van het Formule 1-circus naar de drukke straten rond de Strip zou altijd groeipijnen opleveren. Maar Las Vegas-bestuurder Steve Hill zei eerder dit jaar in gesprek met een selecte groep media over de nieuwe deal voor het evenement dat de verlenging met 10 jaar laat zien dat de race voor beide partijen werkt.

"Als je met zoiets begint, iets dat zo'n impact op de stad gaat hebben, dan ga je er niet echt van uit dat het uiteindelijk niet zal werken", zei Hill, CEO van de Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA). "Maar je weet niet hoe lang het duurt voordat je op het punt komt dat je voelt dat het echt werkt. Dat ging snel. We wilden zeker weten dat de race volwassen kan worden, zodat de overeenkomst voor de lange termijn voor iedereen aan tafel klopt."

Dit jaar begon de opbouw van het circuit in de loop van september. Hill zei dat de stabiliteit op lange termijn de kans biedt om de overlast verder te beperken met meer permanente bouwkundige projecten, wat de zorgen in de omgeving verder moet wegnemen. "Het wordt een permanente race. Doordat we daarin kunnen investeren, krijgen we de kans om het naar een hoger niveau te tillen", legde hij uit.

"F1 heeft zich verbonden aan enkele verbeteringen aan de infrastructuur die het circuit zelf makkelijker maken voor iedereen die er een paar maanden gebruik van maakt.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Hector Vivas / Getty Images

"De meeste investeringen zijn niet voor de korte termijn, dus voor deze race gaan we geen wezenlijk verschil kunnen maken. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de infrastructuur rond het circuit, zie je dat alle lichtinstallaties, alle hekken, al dat erg handmatige werk - veel daarvan zit op de rijbaan zelf. Daar liggen kansen om dat beter te maken met meer van een plug-and-play-systeem. Die permanente basis biedt nu echt de mogelijkheid om het gewoon soepeler te laten verlopen.

"Als je naar Monaco komt, kijk je toch met bewondering naar wat ze daar doen. Dat hebben ze door de jaren heen geleerd. Ze hebben daar door de jaren heen in kunnen investeren. Wij willen dat model volgen."

"De naïviteit van het begin is verdwenen" - Emily Prazer

Emily Prazer, de commerciële topvrouw van F1 die vorig jaar de rol van president en CEO van de Grand Prix van Las Vegas op zich nam, erkende openhartig dat de serie moest leren van de vroege fouten toen zij voor het eerst de rol van racepromotor op zich nam.

"Het was echt lastig", blikte ze terug op de beginperiode van het evenement. "Formula 1 kwam binnen zonder te weten wat het niet wist, met een heel krap tijdschema, en probeerde dingen te doen die we eigenlijk nog niet eerder hadden gedaan. We waren geen promotors geweest. Er was de verwachting dat het gewoon wel zou gebeuren. Maar het gebeurde niet vanzelf, dus moesten we leren."

"Het gaat er niet alleen om dat F1 drie dagen bij ons binnenvalt. We zijn er elke dag van de week om ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben" [[BOLD_1:Emily Prazer]]

Volgens Prazer hebben Las Vegas en F1 na verloop van tijd veel beter leren begrijpen hoe de ander werkt. "Ze dagen ons echt uit om het beter te doen. Ze leren ons gaandeweg", zei ze. "Ik heb veel respect voor die relatie, omdat we niet weten wat we niet weten. Als je naar een nieuwe plek gaat, kost het even tijd om je in de gemeenschap te verankeren en te weten aan wie je die vragen moet stellen om de juiste antwoorden te krijgen. De naïviteit van het begin is verdwenen.

"Nu gaat het erom dat we ons blijven verankeren in de gemeenschap en ervoor zorgen dat we blijven luisteren en ons blijven ontwikkelen. Ik denk dat het heel belangrijk is geweest om daar eerlijk over te zijn."

Prazer stelde dat het verzet vanuit de gemeenschap sinds 2023 al "aanzienlijk" is afgenomen. Het evenement heeft een team voor community relations opgezet om met lokale bewoners in gesprek te gaan en geïnvesteerd in projecten gedurende het hele jaar om de paddockinfrastructuur te benutten. Een voorbeeld daarvan is de F1 X experience op Grand Prix Plaza, die tussen januari en oktober open is voor fans. "Het gaat er niet alleen om dat F1 drie dagen bij ons binnenvalt. We zijn er elke dag van de week om ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben."

The Paddock at dusk prior to the F1 Grand Prix of Las Vegas

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Het evenement zal altijd tegenstanders houden omdat het in vergelijking met een traditionele F1-race zo nadrukkelijk op entertainment leunt, ook al voelt alles in het vierde jaar ingetogener en normaler. Prazer was echter dankbaar voor de manier waarop coureurs en teams het hebben omarmd. "Ik denk dat de wijziging van de racetijd [waarbij de start op zaterdag van 22.00 uur naar 20.00 uur is vervroegd] daarin van fundamenteel belang was", zei ze.

"In de Formule 1 zijn we allemaal gewoontedieren. Het moet er hetzelfde uitzien en we moeten weten waar alles is. Het eerste jaar was zwaar. In het tweede jaar hebben we wat dingen aangepast en zijn we op het gebied van glamour en productie een stap teruggegaan om ons echt op de operatie te richten. In het derde jaar zag je die combinatie tot leven komen."

De organisatoren hebben ook wat aanpassingen gedaan in het publiek dat ze willen aantrekken. Ze zijn afgestapt van de aanvankelijke afhankelijkheid van high-end hospitality door betaalbaardere tickets voor algemene toegang toe te voegen. Over de ticketprognoses worden weinig details gegeven, maar naar verluidt bewegen de ticketverkopen in dezelfde richting als het uitverkochte weekend van 2025 met 300.000 bezoekers.

"We konden alleen afgaan op wat we dachten te weten en ik denk dat dat teruggaat naar behoorlijk bescheiden zijn over het maken van fouten", legde Prazer uit. "We dachten dat alles om hospitality draaide, dat iedereen die meer premium ervaring wilde, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Dat was een les die we heel snel hebben geleerd, van die superhoge ticketprijs naar een toegang van 50 dollar, zodat iedereen erbij kan."

Voor Vegas is de rekensom dus nog altijd logisch. F1 bereikt het doel van de stad om een van de rustigste weekenden van het jaar om te vormen tot een van de meest winstgevende, tegen de achtergrond van een daling van het jaarlijkse bezoekersaantal met zeven procent in 2025.

"Die week was voor Las Vegas een van de rustigste weken van het jaar", erkende Hill.

"Daarom is die datum voor ons zo'n grote verandering. Economisch gezien is het waarschijnlijk de beste week van het jaar."

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- Het Motorsport.com-team

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