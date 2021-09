Hauger viert Formule 3-titel: “Heel onwerkelijk”

De Prema-coureur pakte de titel in de eerste race van het weekend in Sochi. Met zijn overwinning in de sprintrace bouwde hij zijn voorsprong uit Jack Doohan uit naar 51 punten. Het was een indrukwekkende ommekeer na 2020, waarin Hauger bijzonder teleurstellend presteerde. Met Hitech kwam hij tot slechts één podium en veertien punten. Daardoor sloop er wel wat twijfel in bij de Noor, die dit seizoen juist weer vertrouwen kreeg door zijn samenwerking met Prema.

De Red Bull-junior stapt volgend seizoen vrijwel zeker over naar de Formule 2, maar het is nog niet bekend waar hij zijn debuut gaat maken op het tweede niveau. Dit seizoen zijn er nog twee raceweekenden te gaan in dat kampioenschap. Gevraagd of hij zich het winnen van de titel kon voorstellen na een moeilijk 2020, zei Hauger: “Als coureur moet je altijd in jezelf geloven. Een van de zaken die ik mezelf vorig jaar afvroeg was of ik wel goed genoeg was. Vorig jaar werd na de test met Prema en na de eerste samenwerking met dit team dat ik niet aan mezelf hoefde te twijfelen. Na vorig jaar wist ik dat het een belangrijk seizoen zou worden, ik wilde iets moois laten zien. Dat alles hebben we dit jaar gebruikt om beter te worden. Ik ben blij dat het zo goed gelukt is.”

Hauger bracht een groot deel van 2020 door zonder zijn familie. Door corona zat hij in het Verenigd Koninkrijk waardoor hij “het mentaal zwaar had”. Wel denkt Hauger dat hij daardoor uiteindelijk sterker is geworden. “Op Spa hadden we een kleine terugval, maar als team hebben we goed gewerkt om wat punten te pakken. Vanaf daar zijn we doorgegaan. Het is een goed jaar geweest. De titel betekent heel veel voor ons. We hebben uitstekend werk gedaan, we hebben alles tot in de perfectie uitgevoerd. Je gaat er volledig voor in zo’n situatie, het is hard werken maar ook genieten. Zeker na vorig seizoen. Het was niet mijn beste jaar, het was mentaal best zwaar. Dat we nu kampioen zijn is heel onwerkelijk.”