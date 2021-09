Hauger kampioen in Formule 3 na rampwedstrijd voor Doohan

Met het aanstaande noodweer in Sochi had de FIA besloten om de eerste wedstrijd voor de Formule 3-coureurs naar voren te halen om zo de andere klassen meer tijd te geven als sessies door de regen uitgesteld moeten worden. Aan het begin van de Russische avond begon daarom de Formule 3-race over twintig ronden waarin het kampioenschap beslist zou worden.

In de jacht op de Formule 3-titel ging het Jack Doohan niet bepaald voor de wind. De zoon van oud 500cc-wereldkampioen Mick Doohan had weliswaar pole-position geclaimd in de kwalificatie, maar moest als gevolg van het reversed grid-format vanaf de twaalfde stek starten in de eerste race. Dat was niet bepaald een voordeel. De Australische Trident-coureur viel na een moeizame openingsfase terug en het leek alsof Dennis Hauger daardoor vleugels kreeg.

De koploper in het kampioenschap kon de titel al veiligstellen in de eerste race en ging voortvarend van start. Vanaf de vierde stek wist hij zich vlot naar voren te vechten en vond hij aansluiting bij Victor Martins op de tweede plaats. De koppositie in de wedstrijd was intussen voor Logan Sargeant, die bij de start een plekje wist te winnen. De Amerikaan bleef vrijwel de gehele wedstrijd weg van de druk van de achtervolgers, maar Hauger kwam in de slotfase nog behoorlijk dichtbij. Met DRS had Hauger nog behoorlijk wat overschot, maar het kwam niet tot een aanval in de slotfase.

Sargeant hield stand voor Hauger, die daarmee de Formule 3-titel veiligstelde. Victor Martins eindigde op de derde plaats en mocht namens MP Motorsport naar het podium. Clement Novalak en Caio Collet eindigden daarachter als vierde en vijfde. Lorenzo Colombo werd zesde voor Artur Leclerc en Frederik Vesti.

Jack Doohan kwam als vijftiende aan de finish en scoorde daarmee geen punten. Hij mag de rest van het weekend aan de bak om de tweede plek in het kampioenschap veilig te stellen. Tijmen van der Helm deed vrij aardig mee in de eerste F3-race van het weekend, maar viel uiteindelijk uit nadat hij zijn motor opblies.