F3 stelt wintertest in Jerez uit door reisverbod

De tweedaagse wintertest zou op 25 en 26 februari plaatsvinden in het Zuid-Spaanse Jerez, maar het coronavirus gooit andermaal roet in het eten. Dat heeft vooral te maken met de teams en rijders die uit het Verenigd Koninkrijk komen. De Spaanse overheid het reisverbod voor reizigers uit het VK verlengd tot 2 maart. De Britse teams Carlin en Hitech Grand Prix, die elk drie wagens inzetten, kunnen daardoor niet naar het land reizen. Ook de diverse rijders uit het Verenigd Koninkrijk kunnen niet naar Spanje reizen voor de test.

In een verklaring laat de organisatie weten: “De eerste pre-season test, die op 25 en 26 februari plaats zou vinden in Jerez de la Frontera, gaat niet door. Dit heeft te maken voor een reisverbod voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk, deze maatregel is door het Spaanse ministerie van Volksgezondheid verlengd tot en met 2 maart.”

De gevolgen van het afblazen van de test zijn overigens nog te overzien. De Formule 3 heeft nog twee tests op het programma staan. Eentje halverwege maart in Barcelona en de tweede begin april in Spielberg. Toch gaat men ook proberen om de Jerez-test opnieuw in te plannen. Daarvoor heeft men wel wat lucht. De start van het Formule 3-seizoen staat gepland voor het weekend van 7 tot en met 9 mei in Barcelona. De klasse rijdt dan weer in het voorprogramma in de Formule 1.