De Formule 3 zou de zaterdagse actie op het circuit van Silverstone aftrappen met de sprintrace over een afstand van 18 ronden. Deze zou om 09.20 uur lokale tijd, 10.20 uur Nederlandse tijd, van start gaan, maar al in de verkenningsronde werd duidelijk dat dit niet zomaar zou gebeuren. Op weg naar de grid gingen meerdere coureurs namelijk van de baan in Stowe, waaronder Gabriele Mini die zijn Prema in de grindbak had geparkeerd en hulp van buitenaf moest krijgen om weer terug naar de pits te gaan. Vervolgens gingen ook twee Rodin-auto's van de baan, waarop de wedstrijdleiding besloot om de start van de race uit te stellen.

In eerste instantie werd de openingstijd van de pituitgang uitgesteld tot 09.30 uur lokale tijd, maar na een ronde in de safety car informeerde bestuurder Bernd Mayländer dat het nog niet veilig genoeg was om van start te gaan. Het leidde tot uitstel tot 09.45 uur, waarna een definitief signaal werd gegeven dat de sprintrace in zijn geheel uitgesteld zal worden. Het is nog niet bekend wanneer de Formule 3-sprintrace nu wel zal plaatsvinden. De actie op het circuit van Silverstone loopt nog tot en met 17.15 uur lokale tijd, wanneer de kwalificatie van de Porsche Supercup afgelopen is. Mogelijk zou de sprintrace daarna nog ingehaald kunnen worden. Op zondag laat het schema al minder ruimte voor wijzigingen door de focus op de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië en de hoofdraces van de Formule 2 en Formule 3, evenals de race van de Porsche Supercup.

Voor de Formule 1 zou het slechte weer ook gevolgen kunnen hebben voor de derde vrije training, die om 11.30 uur lokale tijd, 12.30 uur Nederlandse tijd, van start gaat. De buienradar toont voorlopig weinig opklaringen en vooral aanhoudende regenbuien. Mogelijk geeft dat de coureurs wel een goed idee van wat hen zondag staat te wachten: de laatste weerberichten zien er namelijk een stuk minder goed uit voor de Formule 1-race.

UPDATE: Inmiddels is bekend geworden dat de sprintrace om 18.00 uur lokale tijd, 19.00 uur Nederlandse tijd, ingehaald zal worden.