Weerbericht F1 Silverstone: Fris en nat weekend verwacht

Komend weekend is het wisselvallig weer tijdens de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Tijdens de trainingen op vrijdag en zaterdag is het grotendeels nat en grijs. De kwalificatie verloopt waarschijnlijk droog. Tijdens de race is het wisselvallig: van tijd tot tijd passeren buien, maar ook de zon kan af en toe schijnen.

Vrijdagmiddag, wanneer de eerste en tweede vrije training plaatsvinden, is er een grote kans op natte en grijze omstandigheden op het circuit van Silverstone. De eerste training begint misschien nog droog, maar later begint het vanuit het westen te regenen. De rest van de middag en avond trekken buien over, die soms flinke hoeveelheden regen in korte tijd met zich meebrengen.

Zaterdag kan het tijdens de training ook nog licht regenen, maar de kwalificatie lijkt vooralsnog grotendeels droog te gaan verlopen. Eind van de middag kan de zon zich zelfs nog even laten zien, al dan niet door een laag hoge bewolking heen. Erg warm wordt het daarentegen niet: de maximumtemperatuur ligt in de middag rond 17 graden. Hierbij waait een matige wind uit het westen.

Ook zondag buien niet uitgesloten

Het weerbeeld voor zondag ziet er wisselvallig uit: van tijd tot tijd passeren buien, maar ook de zon kan af en toe tevoorschijn komen. Dit kan zorgen voor interessante omstandigheden tijdens de race. Het circuit van Silverstone kent een aantal snelle bochten, wat in combinatie met regenval een uitdaging kan vormen voor de coureurs.

Fris, hoge zonkracht

Warm wordt het komende zondag niet. Het kwik stijgt ’s middags namelijk tot maximaal 17 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Dit is fris voor de tijd van het jaar, want gemiddeld is het in Silverstone 23 graden in juli. Toeschouwers moeten er rekening mee houden dat de zon wel nog erg krachtig is: in Engeland wordt dagelijks UV-index 5 of 6 bereikt. Een onbeschermde huid kan dan al in 10 tot 25 minuten verbranden. Dit kan verraderlijk zijn, want door de lage temperaturen en het wisselvallige weer voelt het niet erg warm aan.

Buienradar voor de F1-race in Silverstone: