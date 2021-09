Doohan houdt titelkansen in leven met Formule 3-pole in Sochi

Op het Sochi Autodrom worden dit weekend de laatste drie races van het Formule 3-seizoen verreden. Het Noorse Red Bull-talent Dennis Hauger heeft met het oog op de titel een uitstekende uitgangspositie, maar met een achterstand van 43 punten maakt ook Jack Doohan nog kans op het kampioenschap.

Doohan probeerde vrijdagmiddag alvast wat van zijn achterstand af te snoepen door op het circuit van Sochi de pole-position te rijden, wat hem tevens vier punten zou opleveren in de strijd om het kampioenschap. De Australiër had in de slotfase van een chaotische kwalificatiesessie de snelste tijd in handen, totdat Clement Novalak het feestje van zijn teamgenoot leek te verpesten. De nummer drie in het kampioenschap, die vanwege zijn grote achterstand echter geen kans meer maakt op de titel, leek op de valreep nog de tijd van Doohan te verbeteren. Novalak werd daardoor aanvankelijk als de polesitter uitgeroepen, totdat duidelijk werd Doohan een probleem had met zijn transponder en wel degelijk de snelste tijd had gereden. Doohan kreeg daardoor alsnog de pole-position en vier bonuspunten, waarmee hij het gat naar Hauger verkleinde tot 39 punten.

Novalak moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plek. Johnathan Hoggard kende met een derde tijd zijn beste Formule 3-kwalificatie, gevolgd door Frederik Vesti en de tweede ART van Juan Manuel Correa.

Klassementsleider Hauger negende

Klassementsleider Dennis Hauger kwam er tijdens de kwalificatie nauwelijks aan te pas. De Noor moest genoegen nemen met de negende tijd, in een kwalificatie waarin de volledige top-tien binnen twee tienden van een seconde zat. Het levert het Red Bull-talent wel een betere uitgangspositie op voor de eerste race van het weekend, wanneer de top-twaalf van de kwalificatie in omgekeerde volgorde zal vertrekken. Die deels omgekeerde startopstelling levert Roman Stanek de pole-position op. De Tsjech klokte de twaalfde tijd en deelt de eerste startrij voor race 1 met MP Motorsport-coureur Victor Martins.

Tijmen van der Helm eindigde de kwalificatie op een vijfentwintigste plaats. De Nederlander moest met een kapotte voorvleugel vroegtijdig de pits opzoeken. Het was waarschijnlijk het gevolg van een chaotische opwarmronde, waarin het vrijwel voltallige Formule 3-veld zich op een kluitje aan het voorbereiden was op een vliegende ronde. De sessie moest daarvoor ook al even worden stilgelegd na een crash van Jonny Edgar. De Britse Carlin-rijder was in de laatste sector in de muur beland en kon daardoor geen enkele tijd noteren, wat tevens leidde tot een rode vlag.

De eerste race van het Formule 3-weekend wordt vrijdagmiddag al verreden. Vanwege het verwachte slechte weer op zaterdag en zondag heeft de FIA het tijdschema van de Russische Grand Prix deels omgegooid, waardoor de eerste Formule 3-race van zaterdag een dag naar voren wordt gehaald.