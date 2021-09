FIA anticipeert op noodweer in Sochi met verplaatsing F3-race

Kortgezegd betekent het dat de eerste Formule 3-race verplaatst wordt naar vrijdagmiddag. Deze zou aanvankelijk op zaterdagochtend plaatsvinden, maar de FIA wil ruimte in het schema maken om te anticiperen op mogelijke vertraging door de verwachte regenval. De Formule 3-race wordt vrijdagmiddag om 17.25 uur lokale tijd (16.25 uur Nederlandse tijd) gereden. Dat heeft ook weer gevolgen voor de Formule 2-kwalificatie. Die is vervroegd naar 16.20 uur lokale tijd (15.20 uur Nederlandse tijd).

Er wordt zaterdag een flinke hoeveelheid regen verwacht in Sochi, waar dit weekend de Russische Grand Prix voor de Formule 1 plaatsvindt. Ook voor de koningsklasse heeft dat mogelijk gevolgen, al zijn op dat vlak nog geen officiële mededelingen naar buiten gekomen. Er wordt al gewerkt aan een scenario waarbij de kwalificatie naar zondagochtend verplaatst moet worden. Wat dat voor gevolgen heeft voor de rest van het programma is onduidelijk. De Formule 2 heeft zaterdag twee races op het programma staan, om 10.30 uur en 15.45 uur lokale tijd.

De FIA is wakker wat betreft het noodweer dat de kustplaats aan de Zwarte Zee zaterdag mogelijk treft. Enkele weken geleden werd de Belgische Grand Prix in Spa-Francorchamps een farce nadat er door hevige regenval niet gestart kon worden. Uiteindelijk werden er enkele rondjes achter de safety car gereden en werd op basis daarvan een uitslag opgemaakt. Dat kwam de FIA op veel kritiek te staan. FIA-president Jean Todt heeft aangekondigd de scenario's voor dergelijke omstandigheden weer te bekijken tijdens de volgende bijeenkomst van de F1 Commission.

De laatste keer dat de Formule 1 op zaterdag niet kon rijden was in 2019, toen de kwalificatie op het circuit van Suzuka in het water viel.