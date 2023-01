Vorig jaar werkte Theo Pourchaire een prima seizoen af in de Formule 2. Met drie zeges en zeven podiums eindigde hij als tweede, achter kampioen Felipe Drugovich. Toch was het geen perfect jaar, aangezien er door fouten en mechanische pech veel punten zijn verloren. Pourchaire is onderdeel van de Sauber Acadamy en maakte vorig jaar zijn Formule 1-debuut in de eerste vrije training bij de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas. Wie de teamgenoot van de Fransman wordt is nog niet bekend.

Pourchaire is b ijmet het nieuws dat hij voor het derde jaar op rij mag uitkomen voor ART in de Formule 2, nadat hij ook al een seizoen voor dat team reed in de Formule 3. “Ik kan niet blijer zijn om mijn carrière in het F2-kampioenschap te verlengen bij ART. Dit is echt mijn familie geworden. We hebben in de afgelopen drie jaren intense momenten gekend en het is belangrijk om ons voor te bereiden voor het kampioenschap van 2023. Het team kent me en weet hoe ze me in de beste situatie kunnen brengen. We hebben vorig jaar misschien niet veel succes geboekt, maar we hebben wel ervaring opgedaan die ons sterker maakt. Ik zal alles doen om de titel dit seizoen naar ART te brengen.”

De nog maar 19-jarige Pourchaire pakte in 2019 de titel in de ADAC Formule 4. Een jaar later werd hij tweede in de Formule 3 achter Oscar Piastri. In zijn eerste F2-seizoen eindigde de Fransman als vijfde, en werd hij de jongste winnaar ooit in het kampioenschap met een zege in de hoofdrace in Monaco. De laatste keer dat het team van ART de rijderstitel pakte, was in 2018. Toen was George Russell de beste. In het moderne tijdperk van het kampioenschap, dat sinds 2017 loopt, werd ART nog nooit kampioen bij de teams. Teambaas Sebastien Philippe denkt met Pourchaire het juiste wapen te hebben om succes te boeken. “Theo is nog steeds een van de jongste rijders van de grid, maar hij heeft technische en persoonlijke volwassenheid die, samen met zijn snelheid en strijdlust, een grote factor zal spelen om constant vooraan het veld te zitten en het team te helpen op het gebied van techniek. Vorig seizoen liet ons zien hoe erg elk details telt en na twee jaren met Theo, wordt het de missie van ART om alles zo onder de knie te krijgen om onze kansen op het winnen van de titel in 2023 te optimaliseren.”