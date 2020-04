MP Motorsport houdt hoop: "Denken dat raceseizoen nog wel start"

Het sportieve plaatje zag er nog wel zo mooi uit. Met Nobuharu Matsushita wist men een ervaren kracht te strikken voor de Formule 2 en een trapje lager wilde men voortbouwen op het momentum van Macau met Richard Verschoor. Met Bent Viscaal terug op het oude nest en Lukas Dunner als vers bloed leek de line-up helemaal klaar om de verwachtingen waar te maken. Maar het hele feest ging om welbekende redenen niet door. Of beter gezegd: nog niet door.

Pas een serieus probleem als het seizoen niet doorgaat

Dorsman rekent namelijk op uitstel en niet op afstel van het seizoen. "Natuurlijk moeten we afwachten hoe het loopt, maar ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat we onze seizoenen uiteindelijk wel kunnen draaien. Natuurlijk met een flinke vertraging, maar zolang dat vooruitzicht er is, is het wel oké", zegt de teambaas in gesprek met Motorsport.com. Met die laatste woorden duidt Dorsman op het financiële plaatje van zijn formatie. "Het wordt natuurlijk anders als het seizoen helemaal niet door kan gaan. Maar laat ik het zo zeggen: we luiden de noodklok nu nog niet."

Dat komt deels doordat men rekent op autosport in 2020, maar ook doordat het personeel nog niet om werk verlegen zit. "We zijn nog gewoon operationeel. We hebben hier eigenlijk altijd wel werk. De eerste dag waarop we geen werk hebben, moet ik nog meemaken", vervolgt Dorsman met een glimlach. "Voorlopig kunnen we iedereen nog goed aan de slag houden. Zo zijn we onder meer bezig met een extra tweezitter, dat zijn natuurlijk mooie klussen om nu op te pakken."

Het MP-personeel is dus nog aan het werk, met een seizoensstart tijdens de zomermaanden in gedachten. Over die kalenderplannen staat Dorsman in nauw contact met Bruno Michel, voorman van de Formule 2 en Formule 3. "Absoluut. We hebben zeker één à twee keer per week contact met elkaar. Zij volgen natuurlijk de kalender van de Formule 1, dus daar moet het eerst worden afgestemd. Dat lijkt me een enorm karwei. We moeten dus nog even afwachten, al heb ik in grote lijnen wel een idee welke kant het opgaat. Alleen is dat nog allemaal ijs en weder dienende."

Niet doemdenken, veel mensen hebben het zwaarder

Met die laatste woorden duidt Dorsman op verdere ontwikkelingen in de COVID19-uitbraak. Dat trekt ook financieel een wissel op teams. Inkomsten blijven uit, vaste kosten gaan door. "Als er een dikke streep door het seizoen gaat, dan komt er natuurlijk wel paniek in de tent. Maar dat geldt volgens mij voor iedereen in de sportwereld. Maar ik wil benadrukken: we bekijken het echt positief, dus alle noodscenario’s laten we voorlopig maar even in de kast staan." Dorsman wil nog niets van doemdenken weten. "Nee, dat is ook de boodschap die ik steeds aan onze jongens geef: laten we positief blijven, want er zijn genoeg mensen die er qua gezondheid een stuk erger aan toe zijn. Dat is vele malen erger dan onze problemen."

Maar toch: stel dat de financiële situatie wel nijpender blijkt dan gedacht, moet de Nederlandse autosport dan gezamenlijk optrekken voor overheidssteun? "Nou ja als ik allerlei interviews zo zie, dan hoor ik de overheid steeds zeggen dat ze heel soepel met allerlei regelingen omgaan. Dan ga ik ervan uit dat de overheid sport net zo belangrijk vindt als iedere andere bedrijfstak. Maar de procedures zijn nog niet open voor applicatie, dus laten we eerst maar kijken hoe lastig dat is voor individuele bedrijven. En als daar toch moeilijkheid zitten, dan zou er zeker een rol voor de KNAF weggelegd zijn. Ik weet trouwens ook zeker dat zij daar wel voor openstaan. Wij hebben namelijk een bond die erg meedenkend is en die ook redelijk wars van politieke spelletjes is."

Momenteel ziet Dorsman die noodzaak nog niet. Voorlopig is het naar eigen zeggen 'nog te behappen'. Met name doordat een seizoensstart in de zomermaanden hem reëel lijkt. Tot die tijd is het een kwestie van optimistisch en bezig blijven. Voor veel MP-coureurs komt dit neer op simracen. "Dat klopt inderdaad. Als ik een keer een deelnemerslijst bekijk, dan zie ik voor de helft MP of ex-MP. Die evenementen van Team Redline worden ook gedreven door twee van onze engineers, Atze Kerkhof en Diederik Kinds. Dat is leuk om te zien." Of Dorsman zelf ook gaat kijken? "Nou, eerlijk gezegd niet. Daar heb ik het geduld niet voor. Ik bekijk de uitslagen en dan vind ik het wel goed." De liefhebber in Dorsman wacht dus liever op de echte racerij, maar alleen als dat verantwoord is: "Ja, absoluut. Want we mogen niet vergeten dat veel mensen het veel slechter hebben dan wij."