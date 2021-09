Viscaal over podium in Monza: “Was alweer een tijdje geleden”

“Het was fantastisch om weer op het podium te staan. Het was alweer een lange tijd geleden”, blikt Bent Viscaal tegenover Motorsport.com Nederland terug op zijn tweede plek in Monza. Bij de coureur uit Albergen was meteen na de wedstrijd sprake van opluchting. “We hebben elke keer zo hard gewerkt om de auto voor elkaar krijgen”, licht hij toe. “Het is geen geheim dat het in de kwalificatie nog niet wil lukken. We zijn nog geen enkele keer in de top-vijftien geëindigd, maar de racesnelheid is wel altijd heel goed geweest. Dat zag je afgelopen zaterdag en zondag ook. Het was daarom een opluchting dat we eindelijk vooraan stonden en voor het podium konden gaan.”

Waarom de kwalificaties stroever verlopen, is Viscaal nog altijd een raadsel. “We hebben overal gezocht en we blijven doorgaan met zoeken om een oplossing te vinden, maar op de een of andere manier krijgen we in de kwalificatie gewoon niet het meeste uit de band. Maar in de race gaat het wel steeds goed”, aldus Viscaal. De huidige opzet van het F2-kampioenschap helpt de coureur van het Italiaanse Trident-team niet om het kwalificatieprobleem aan te pakken. Viscaal: “Vorig jaar waren er twaalf raceweekenden en dit jaar zijn het er acht. Dat betekent dat we vier vrije trainingen minder hebben. Daarnaast hebben we soms heel veel tijd tussen de races zitten en soms heel weinig. Die zaken maken het moeilijker om iets op te bouwen, wat wel jammer is.”

Ook de samenstelling van de kalender maakte het voor de rijders dit jaar niet eenvoudig om in een ritme te komen. Na de seizoensopener in Bahrein volgde met Monaco en Baku namelijk twee stratencircuits. “Monaco was sowieso mijn eerste keer op een stratencircuit en in Baku had ik ook nog niet eerder gereden”, zegt Viscaal. “Dat die banen op de kalender staan, daar moet je ook rekening mee houden bij de hele ontwikkeling van de auto. Maar het helpt dan niet om minder races te hebben dan het jaar ervoor. Maar goed, dit is natuurlijk voor iedereen hetzelfde, dus klagen helpt niet.” Er klinkt veel kritiek op de nieuwe opzet van de F2-kampioenschap. “Ik denk dat ze gewoon weer terug moeten naar hoe het was”, meent Viscaal. “Ik denk dat dat voor iedereen beter zou zijn. Voor de Formule 2, voor de Formule 3, voor iedereen. Ook voor de mensen thuis. Want zo heb je twee maanden lang geen race en dan heb je er ineens twee achter elkaar. Dat had je minder met de oude kalender. Ik denk dus dat het voor iedereen beter is om terug te gaan naar het oude format. Wie weet.”

Zaterdag reed Viscaal zichzelf in elk geval goed in de kijker op de hogesnelheidstempel van Monza. “En dat moet ook. Maar weet je, we halen elke keer gewoon het maximale uit de auto en we proberen alles te ontwikkelen. Soms heb je een baan waar de auto goed ligt en soms heb je een baan waar het absoluut niet goed gaat. Maar je probeert dan nog steeds het maximale voor jezelf eruit te halen en ik denk dat het in dat opzicht wel aardig gaat dit jaar.”

Inmiddels is het medio september, wat betekent dat er ook met een schuin oog naar volgend jaar moet worden gekeken. Dat Viscaal nog een seizoen doorgaat in de F2 ligt nog niet vast. “Als ik nog een jaar doorga in deze klasse, dan moet ik wel constant voor de overwinning kunnen gaan en eigenlijk ook voor het kampioenschap. We zijn ernaar aan het kijken, maar we zijn ook aan het kijken naar andere opties", aldus Viscaal, die eerder dit jaar aangaf wel gecharmeerd te zijn van de IndyCar Series. "Ik hoop volgend jaar in ieder geval weer in een raceauto te zitten!”