Interview Viscaal: Nog jaar Formule 2 of lonkt Amerikaans avontuur?

Na twee seizoenen in de Formule 3 – inclusief een fraaie zege op het circuit van Silverstone – mag Viscaal zijn kunsten dit jaar vertonen in de hoogste opstapklasse onder de Formule 1. Na de testdagen hoopte de Nederlander hoge ogen te gooien met Trident, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het Italiaanse team niet alle problemen uit het recente verleden heeft opgelost. Bij het ingaan van de zomerstop stonden er immers maar negen punten op de teller, waarvan Viscaal er acht op zijn naam heeft geschreven. Het geeft aan dat Viscaal zijn teamgenoot Marino Sato doorgaans de baas is, maar ook dat vechten om eremetaal een buitengewoon lastige opgave is.

“Het is met ups en downs verlopen”, begint Viscaal het gesprek met Motorsport.com Nederland. “De kwalificatie is nog steeds lastig, al ben ik wel blij met de progressie die we tot aan Silverstone hebben geboekt.” Die vooruitgang heeft in Baku geleid tot een vierde stek, met afstand het beste resultaat tot dusver. Het lijkt een one-off, maar Viscaal ziet dat anders. “In Monaco was ook al te zien dat we veel snelheid hadden, al stonden we daar veel te ver naar achteren door een probleem in de vrije training. Maar goed: in Baku kon je zien dat de auto op zich goed is, dat ik lekker in mijn vel zat en dat de snelheid er gewoon was. Als je kijkt naar de racesnelheid, dan was alleen Hitech iets sneller, maar waren wij eigenlijk de derde auto. Ik heb zeker niet het idee dat Baku een one-off is geweest. Juist daardoor ging ik ook met zoveel vertrouwen naar Silverstone.”

‘Dertiende plek voelde als een podium’

Des te meer omdat Viscaal daar terugkeerde op het circuit waar hij zijn enige (officiële) F3-zege wist te boeken. De Twentse coureur gaat doorgaans goed op het circuit in Northamptonshire en reisde derhalve met een goed gemoed af. Reden tot lachen was er in de dagen die volgden echter niet of nauwelijks. De auto bleek geen schim meer van de bolide in Baku en Viscaal moest genoegen nemen met een uitvalbeurt, een zestiende stek en een dertiende positie. “En dan zeg ik heel eerlijk tegen jullie: die P13 voelde wat betreft mijn eigen prestatie nog beter aan dan P4 in Baku… Het voelde eigenlijk als een podium en dat zegt volgens mij meer dan genoeg. Ik heb alles uit de auto gehaald en misschien nog iets meer, maar dat weekend ging het compleet niet.”

De vervolgvraag luidt hoe zoiets kan en brengt Viscaal bij één van de rode draden van dit seizoen: Trident heeft bijzonder veel moeite op de harde band. Of zoals de 21-jarige coureur dat zelf onder woorden brengt: “De zachte compounds liggen ons echt tien keer beter dan die harde banden. Waarom dat zo is, blijft voor onszelf ook nog een raadsel. Op de één of andere manier komen onze zwakke punten op die harde band heel erg pijnlijk naar voren. Het team werkt er keihard aan, maar het is tot nu toe lastig gebleken om de vinger op de zere plek te leggen.” Dit alles maakt dat Viscaal niet onomwonden tevreden is over de eerste seizoenshelft. “Ik had gewoon veel verder naar voren willen staan, dat is logisch.”

Verder naar voren komen zou tijdens de tweede seizoenshelft kunnen, maar hoe reëel is dat als Trident nog niet alle pijnpunten in beeld heeft? “Het kwartje is inderdaad nog niet gevallen, maar er zijn wel aanknopingspunten. Dat komt bijvoorbeeld doordat we tijdens de volgende raceweekenden in Monza en Sochi alleen maar de zachte en medium banden zullen gebruiken. Dat is een enorm voordeel voor ons.” Na die genoemde wedstrijden wordt de tweede seizoenshelft afgesloten met krachtmetingen op het nieuwe stratencircuit van Jeddah en in Abu Dhabi. Wanneer kan Viscaal aan het eind van de rit tevreden terugkijken? “Nou, allereerst als we de problemen van Silverstone hebben opgelost en als we de kwalificatie kunnen verbeteren. Eigenlijk moeten we voor iedere race in de top-tien starten. Daarnaast wil ik natuurlijk een hoop punten halen en minimaal een podium scoren.”

Nog een jaar F2 of is een Amerikaans avontuur mogelijk?

Als we toch aan het vooruitkijken zijn, is de brug met 2022 ook snel geslagen. In de Formule 1 draait het ‘silly season’ inmiddels op volle toeren en in de opstapklassen komt het spel ook op de wagen. Gevraagd of een tweede jaar in de Formule 2 het hoofddoel is, reageert Viscaal: “Dat zou wel mijn ideale plan zijn voor de nabije toekomst. Het is in eerste instantie ook mijn doel, alleen moeten daar nog een hoop dingen voor gebeuren.” Viscaal duidt daarmee onder meer op het kostenplaatje dat bij de Formule 2 hoort. “Uiteindelijk weeg je alle opties af en weet je ook: als je een tweede seizoen in de Formule 2 draait, dan moet je er echt staan en meedoen voor het kampioenschap. Dat is heel simpel.”

Met het woord ‘opties’ geeft Viscaal al subtiel aan dat er ook andere wegen te bewandelen zijn. Zo zag hij F2-collega Christian Lundgaard recent naar de overkant van de Atlantische Oceaan trekken om er zijn IndyCar-debuut te maken. Doordat de zitjes op het hoogste niveau ook daar schaars zijn en er bijzonder veel animo is, lijkt een traject via de opstapklassen – zoals Rinus van Kalmthout dat ook heeft afgelegd – misschien eerder haalbaar. Maar ziet Viscaal zoiets zitten? “Ik ben er nog niet heel concreet mee bezig geweest, maar om eerlijk te zijn ben ik wel altijd fan van de IndyCar geweest. Die raceklasse gaat mij erg aan het hart. Op dit moment zijn we gewoon alle opties aan het bekijken voor volgend jaar. Misschien is een overstap naar Amerika ook wel een optie en nogmaals, ik vind die raceklasse fantastisch, dus wie weet…”