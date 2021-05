Zhou profiteerde optimaal van zijn pole-position in de nauwe straten van Monaco waar het ook in de Formule 2 lastig inhalen is. Hij nam al direct na de start afstand van de rest van het veld, maar zag zijn gerieflijke voorsprong in het niets verdwijnen na de inzet van de safety car aan het einde van de race. De Chinees maakte echter een perfecte herstart en hield in de laatste drie ronden zijn zenuwen in bedwang om de overwinning in de wacht te slepen.

De safety car was vijf ronden voor het einde van de race de baan opgekomen om de marshals de kans te geven om de Campos van Gianluca Petecof weg te halen. Die was bij het zwembad tegen de muur gereden.

Drama was er ook voor Christian Lundgaard. Die had een bliksemstart gehad en was al aan het begin van de race opgestoomd naar de tweede plaats. Toen de race echter halverwege was, begon Lundgaard terug te vallen. Er kwamen onheilspellende rookpluimen uit de achterkant van zijn ART die uiteindelijk fataal bleken te zijn.

Nederlandse inbreng

De Nederlandse inbreng bleef beperkt. Richard Verschoor (MP Motorsport) en Bent Viscaal (Trident) eindigden respectievelijk op de plaatsen dertien en veertien. Zaterdag staat de tweede van in totaal drie Formule 2-races in de straten van Monaco op het programma.

