De Formule 2-kwalificatie wordt in Monaco al jaren in twee delen verreden, om er zo voor te zorgen dat de coureurs elkaar tijdens een snelle ronde zo min mogelijk in de weg zitten. In de eerste groep was Theo Pourchaire een klasse apart. De coureur uit Zuid-Frankrijk, die de race in Monaco zelf als zijn thuisrace bestempelt, wist namens het team van ART als enige onder de 1 minuut 21 te duiken. Met een 1.20.985 was hij bijna een halve seconde sneller dan regerend Formule 3-kampioen Oscar Piastri, die namens Prema genoegen moest nemen met de tweede tijd in de eerste groep. Juri Vips reed namens Hitech de derde tijd. Bent Viscaal klokte van de coureurs in de eerste groep de achtste tijd.

Na de coureurs uit Groep A was het de beurt aan de rest van het veld om in het tweede deel een tijd neer te zetten. Aangezien de baanomstandigheden voor deze groep wat gunstiger waren werd er vooraf verwacht dat de polesitter uit de tweede groep zou komen, maar niets bleek minder waar. Ondanks een aantal late verbeteringen kwam in de tweede groep niemand ook maar in de buurt van de tijd van Pourchaire, die daardoor zeker was van de pole voor de hoofdrace op zaterdagmiddag. De overige coureurs uit de eerste groep waren daardoor tevens zeker van een plek op de oneven kant van de startgrid. De coureurs uit de tweede groep zullen zaterdagmiddag op de even startplekken plaats moeten nemen.

Snelste man in de tweede groep was uiteindelijk Robert Shwartzman, die met zijn Prema ruim vier tienden tekort kwam op de tijd van Pourchaire. Het leverde de Rus wel een plekje op de eerste startrij op. Dan Ticktum klokte de tweede tijd in Groep B. Richard Verschoor moest net als landgenoot Bent Viscaal in de eerste groep genoegen nemen met een achtste tijd, waardoor beide Nederlanders zaterdagmiddag de achtste startrij zullen delen.

Deledda te langzaam

Voor Alessio Deledda wordt het nog spannend of hij dit weekend wel mag gaan racen in Monaco. De Italiaan was bijna zeven seconden trager dan de pole-tijd van Pourchaire en voldeed daarmee niet aan de 107%-regel, die door de FIA in het leven is geroepen om te zorgen dat er geen gevaarlijk langzame rijders deel kunnen nemen aan een race. Omdat ook de trainingstijden van Deledda niet bepaald indrukwekkend waren is de kans groot dat de HWA-rijder de rest van het weekend langs de kant moet blijven staan.

De eerste race van het Formule 2-weekend staat morgen (vrijdag) op het programma. Voor deze race vertrekt de top-10 van de kwalificatie in omgekeerde volgorde, wat Guanyu Zhou de pole-posisition oplevert. De Chinees deelt de eerste startrij voor Race 1 met Felipe Drugovich. De overige twee races zullen zaterdag worden verreden.