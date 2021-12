F2-kampioen Piastri gooit alles op 2023: “Anders is het heel vervelend”

Piastri pakte zaterdag met nog twee races te gaan de titel in de Formule 2 nadat hij op de derde plaats eindigde in de eerste sprintrace van het weekend in Abu Dhabi. De Australiër heeft een aantal indrukwekkende seizoenen achter de rug met het winnen van achtereenvolgende kampioenschappen in de Formule Renault Eurocup (2019), de Formule 3 (2020) en nu de Formule 2. Ondanks zijn stormachtige ontwikkeling heeft de coureur van de Alpine-opleiding voor 2022 genoegen moeten nemen met een plek op het reservebankje.

Hij heeft volgend jaar geen raceprogramma en zal zich vooral schikken in een rol als test- en ontwikkelingscoureur bij het Franse team. Alpine heeft Esteban Ocon vastgelegd met een meerjarige deal en tweevoudig F1-wereldkampioen Fernando Alonso heeft ook nog tot eind volgend jaar een contract. Een gebrek aan partners zorgt er bovendien voor dat Piastri niet terecht kan bij een andere formatie. Een jaar aan de zijlijn kan Piastri zich nog wel veroorloven, maar in 2023 moet het toch echt gebeuren voor de coureur die begeleid wordt door voormalig Red Bull-rijder Mark Webber.

“Ik heb binnen mijn mogelijkheden alles gedaan om mezelf in de etalage te zetten voor een Formule 1-zitje”, zei Piastri, die dit seizoen vijf F2-races won. “Aan het begin van het jaar heb ik gezegd dat goede resultaten mij wel ergens een F1-zitje zouden brengen, maar dat heeft blijkbaar niet gewerkt. Natuurlijk is het teleurstellend dat ik niet rechtstreeks de stap kan maken, maar ik hoop echt dat ik in 2023 op de grid kan staan. Het zou vreselijk zijn als ik de grid niet zou halen in 2023, wat moet ik dan verder nog bewijzen? Ik heb volgend jaar bij Alpine een goede kans om de transitie naar F1 te maken, al zit ik dan niet achter het stuur. Ik zal alle overzeese races bezoeken en ervaren hoe hectisch de F1-kalender is, ook zal ik veel in de sim zitten. Ik zal uiteindelijk niet veel tijd stil zitten. Het wordt een druk jaar en het is een mooie kans, maar het is natuurlijk niet waar ik voor gekomen ben. Tijdens mijn loopbaan heb ik wel vaker zaken gehad waar ik geen controle over heb, ik zal geduldig moeten zijn. Ik doe mijn best voor Alpine om te bewijzen dat ik op de grid hoor, hopelijk brengt me dat een zitje.”