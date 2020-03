Kijktip van de dag: Verstappen ongenaakbaar op de Norisring

De naam van Verstappen junior zong al ver voor dit EK Formule 3-weekend rond in de mondiale autosportwereld, maar deze races nabij Nürnberg hebben ontegenzeggelijk voor het laatste zetje richting de Formule 1 gezorgd. Al was het maar omdat Helmut Marko persoonlijk aanwezig was en nadien verkocht bleek. Verstappen toonde zich in listige en veranderende omstandigheden namelijk een klasse beter dan de tegenstand, met daarbij ook ene Esteban Ocon.

Het racehart van de Oostenrijkse topadviseur ging er sneller van kloppen, een gesprek in Graz volgde spoedig. "Normaal praat ik ongeveer twintig minuten met een nieuwe coureur. Om zo een beeld te krijgen van zijn persoonlijkheid en van de hele structuur rond hem. Maar met Max heb ik wel anderhalf uur gezeten", vertelde Marko jaren later aan Motorsport.com. De reden werd snel duidelijk: "Het duurde vooral langer, omdat ik in mijn achterhoofd dacht aan een kans om hem snel in de Formule 1 te zetten." Op 18 augustus 2014 volgde de aankondiging die Verstappen junior in Melbourne tot jongste F1-debutant aller tijden zou maken.

