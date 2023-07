Alpine moest in de Grand Prix van Hongarije van ver komen na een teleurstellende zaterdag. Esteban Ocon had met de twaalfde startplek de beste papieren in handen, teamgenoot Pierre Gasly stond voor een grotere uitdaging vanaf de vijftiende plek. Met name Gasly had een prima start en de Fransman koos meteen voor de buitenkant in aanloop naar de eerste bocht. Ocon zat wat vast in het gedrang, maar hield de auto wel heel. Daar bracht Zhou Guanyu, na zijn zeer slechte start, verandering in. De Chinees was zaterdag nog de positieve verrassing met zijn vijfde plek, maar op zondag was hij snel de 'zero'. Hij verremde zich en schoot tegen de auto van Daniel Ricciardo op. De AlphaTauri-coureur knalde daardoor op zijn beurt tegen de Alpine van Ocon aan, die door de lucht vloog en op ongelukkige wijze tegen de A523 van Gasly aanvloog.

Eerst kwam Gasly binnen om kort na de start uit te vallen en niet veel later kwam ook Ocon in de pitstraat om zijn weg niet meer te vervolgen. Zo zat de middag er al snel op voor de Alpine-coureurs. "We werden geraakt in bocht 1", begint Ocon aan zijn kant van het verhaal. "Het was een fout van Zhou, dat leidde tot een flinke klap. Ik vloog met de achterwielen iets van drie of vier meter hoog. Toen ik landde, kwam er een grote klap. Mijn zitje brak in stukken, in twee delen. Dat toont aan hoe groot de impact was. Helaas lagen beide auto's toen uit de race. Dat zijn de gevolgen als je achteraan start. Mensen zijn dan meer geneigd om risico's te nemen. Dat wisten we en daar hebben we onder geleden. Het goede nieuws is dat we volgende week weer racen, zo kunnen we dit weekend snel vergeten."

Het incident kwam Zhou op een tijdstraf van vijf seconden te staan. De Alfa Romeo-coureur werd schuldig bevonden aan het 'veroorzaken van een kettingreactie' voor hem. Normaliter zijn de stewards in de openingsronde wat coulanter, maar zij zagen dit incident niet als een normaal incident. "[Zhou] kwam niet goed weg van zijn plek en remde simpelweg niet genoeg af toen hij de bocht naderde, wat resulteerde in een onnodig ongeluk."

Na de race kon Alpine-teambaas Otmar Szafnauer niet bevestigen dat het zitje van Ocon daadwerkelijk in stukken was gebroken. "We konden er niets aan doen. Zhou kwam tegen Ricciardo, hij kwam tegen Esteban en hij weer tegen Pierre. Het was net bowlen." Over dat zitje van Ocon: "Ik heb het niet gezien, maar wat ik wel zag is dat hij door de lucht vloog, dus dat komt niet als een verrassing. Het zijn lichtgewicht stoeltjes, gemaakt van koolstofvezel. Als je dus op de juiste manier landt, breken deze doormidden." Zelf heeft Szafnauer daar nog nooit iets over gehoord, maar: "Het kan gebeuren. Het is niet iets groots, het kan gebeuren."

Video: De crash bij de start van de Grand Prix van Hongarije