McLaren: "Red Bull kan door budgetplafond met vier auto's winnen"

Als onderdeel van vergaande hervormingen gaat het budgetplafond omlaag: 145 miljoen dollar in 2021 met verdere reductie in de jaren daarna. Volgens Brown komt dit de spanning in F1 ten goede. De McLaren-voorman verwacht namelijk dat zes teams met het maximale budget van 145 miljoen zullen werken, de onderlinge verschillen vallen dus weg. "Wij kunnen het gat met de drie top-teams daardoor dichten, destijds konden die teams nog meer uitgeven dan wij. Maar er schuilt ook een risico in deze veranderingen: teams die nu nog achter ons liggen, kunnen ook terrein goedmaken."

Het wordt een gelijkwaardiger speelveld. McLaren zal daarin dus met hetzelfde budget gaan werken als Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing. Maar daarmee is de kous nog niet af, de concurrentie wordt volgens Brown nog veel heviger dan dat. "Er komen nog minimaal twee teams bij. Ik reken op Aston Martin en AlphaTauri, vooral doordat Red Bull de beschikbare middelen straks mooi over beide teams kan verdelen", aldus Brown in gesprek met Auto, Motor und Sport.

Dat laatste ziet Brown als een buitenkansje voor Red Bull. "Als ik Helmut Marko zou zijn, dan zou ik bedenken hoe ik de beschikbare 270 miljoen over beide teams kan verdelen. Dit is een mooie kans voor Red Bull om twee teams met gelijkwaardig materiaal en dus met gelijke kansen uit te rusten. Dan krijgen ze vier auto's waarmee ze races kunnen winnen. Vanuit hun positie zou ik dat zeker doen", aldus de Amerikaan. "Ik zie Red Bull dus als potentiële profiteur van deze veranderingen. Zij kunnen hun personeel en middelen verdelen en op die manier met beide teams optimaal profiteren van alle technologieën. Mercedes en Ferrari hebben het op dat vlak iets lastiger. Daardoor kijken beide merken ook naar andere raceklassen om aan deel te nemen, naast de Formule 1."

