Brown: Pikorde teams blijft mogelijk anderhalf jaar hetzelfde

Tot en met 2019 konden de teams naar hartenlust nieuwe onderdelen ontwikkelen en inzetten tijdens Grands Prix. Daar komt met ingang van dit jaar een einde aan. Vanwege de coronaviruspandemie is er een pakket hervormingen doorgevoerd om de kosten te drukken. Onderdeel van dat pekket is de beperking van ontwikkelingsvrijheid. Het huidige chassis moet ook in 2021 gebruikt worden en mag slechts aangepast worden na de inzet van tokens. In gesprek met Auto, Motor und Sport laat Zak Brown doorschemeren dat de krachtsverhoudingen hierdoor anderhalf jaar lang hetzelfde blijven.

“Dat gevaar bestaat en dat baart ons ook wel een beetje zorgen”, zei Brown. De CEO van McLaren zag zijn team in 2019 grote stappen zetten met haar bolide. “Vorig jaar hadden wij bij de wintertest de zesde, zo niet zevende snelste auto. Toen pakten we redelijk vroeg in het seizoen op de vierde plek genesteld, omdat wij het maximale uit onze kansen gehaald hebben. Het mag echter ook gezegd worden dat wij in de tweede helft van het seizoen 2019 de vierde auto hadden, door ons goede ontwikkelingswerk. De nieuwe regels beperken ons in de mogelijkheid de auto goed te ontwikkelen. Daardoor is het beeld wat je in de komende races ziet waarschijnlijk ook het beeld dat in de komende anderhalf jaar te zien is.”

De ontwikkelingssnelheid wordt door de restricties verlaagd, ziet Brown. “Dat is prettig als je vanaf het begin een sterke auto hebt, maar een probleem als je slecht uit de startblokken komt. Wij waren bij de tests in Barcelona eigenlijk tevreden met onze auto. Het werd echter ook duidelijk dat Racing Point ons met hun oude Mercedes problemen gaat bezorgen. En de middenmoot lag hoe dan ook erg dicht bij elkaar. Niemand had echt een duidelijke achterstand, zelfs Williams niet meer. Vorig jaar was iedereen wel een keer vierde, en ook dit jaar belooft de strijd in de middenmoot veel spanning. Stel je voor dat het ook overdraagbaar was op de kop van het veld.”

Hoewel doorontwikkelen tijdens de shutdown van de fabrieken uit den boze was, zaten er bij meerdere teams al upgrades in de pijplijn. Dat geldt ook voor McLaren, want Brown bevestigt dat er nieuwe onderdelen op de MCL35 te zien zijn in Oostenrijk. Voor het Britse team wordt de ontwikkeling nog verder beperkt door de wissel van motorleverancier Renault naar Mercedes na afloop van het seizoen. “Het token-systeem straft ons voor de motorwissel. Dat gaat ons tokens kosten”, stelt Brown. “Dat beperkt ons volgend jaar in de vrijheid om upgrades naar de auto te brengen. We geloven echter dat de nieuwe motor dit verlies gaat goedmaken.”