Tsunoda start vanuit pitstraat na overtreden parc fermé-regels

Yuki Tsunoda kwam zaterdag als zeventiende over de finish in de sprintrace op het Autodromo José Carlos Pace, maar schoof door de tijdstraffen van Lance Stroll en Fernando Alonso op naar P15 in de race-uitslag. De 22-jarige coureur had zondag de hoofdrace dus vanaf de vijftiende plek mogen aanvangen, maar omdat AlphaTauri onder parc fermé meerdere onderdelen aan zijn wagen heeft vervangen, is hij veroordeeld tot een start vanuit de pitstraat.

Stroll neemt door het wegvallen van Tsunoda de vijftiende plek op de startopstelling over. Esteban Ocon, Alonso, Nicholas Latifi en Alexander Albon schuiven eveneens een plek naar voren. De wagen van Ocon vatte na de sprintrace vlam in de pitstraat. Om die reden heeft Alpine de power unit moeten vervangen, maar de huidige versie zat al in de pool en dus ontvangt de Franse coureur geen gridstraf. Tevens kreeg Alpine toestemming om de beschadigde onderdelen aan de wagen - weliswaar nog onder parc fermé - te vervangen.

De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 19.00 uur Nederlandse tijd.

