Yuki Tsunoda mocht de F1-test donderdag namens AlphaTauri aftrappen. De Japanse rijder begint bij het team aan zijn derde seizoen en moet tonen dat hij F1-waardig is. Vorig jaar was dat door de minpunten van de AT03 best lastig. AlphaTauri eindigde met slechts 35 WK-punten op de negende plek bij de constructeurs en dat moet beter, zo liet Red Bull-topman Helmut Marko vorig jaar al doorschemeren. De AT04 is wat dat betreft het startpunt. Kersvers coureur Nyck de Vries stuurde zijn team na de post-season test in Abu Dhabi met een waslijst aan verbeterpunten terug naar de fabriek in Faenza en het resultaat daarvan verscheen donderdag voor het eerst op de baan.

“Het voelde positief”, zegt Tsunoda in een eerste reactie. “Sommige delen van de auto zijn significant verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dat is goed, maar er zijn nog wel wat problemen. We hebben op sommige punten dezelfde beperkingen als vorig jaar. Maar ik heb dertig ronden gereden, dus het is nog niet veel. Nyck rijdt de rest van de dag en dan kunnen we de afstelling aanpassen. Maar over het algemeen voelt het heel positief.”

Teambaas Franz Tost erkende donderdag eerder op de dag dat met de nieuwe auto meer downforce gegenereerd moest worden. Dat is deels gelukt, constateert Tsunoda: “Vooral in de snelle bochten voelt de auto een stuk beter. Het glijden in high-speed was een van de beperkingen met de vorige auto. Daar hebben we zeker een stap gemaakt.” Juist in de langzame bochten is AlphaTauri nog zoekende, vervolgt Tsunoda. “Daar zoeken we naar balans en een manier om de auto te verbeteren. De auto is nog niet heel constant, maar het is nog vroeg. De wind hielp donderdag ook niet, maar we zullen zien hoe dat de komende dagen gaat.”

Tsunoda leert nu al van De Vries

Tsunoda heeft met De Vries dit jaar een nieuwe teamgenoot aan zijn zijde. Hoewel de Nederlander geen jarenlange ervaring heeft die zijn voormalig teamgenoot Pierre Gasly wel had, is Tsunoda onder de indruk van wat De Vries vooralsnog op de mat legt. “Hij is geen gewone rookie”, aldus de Japanner. “Ik heb nu een paar dagen met hem gewerkt en hij heeft enorm veel ervaring, zeker zijn feedback richting het team en wat hij na de runs zegt is heel waardevol. Het is indrukwekkend wat hij in een paar dagen heeft laten zien, daar leer ik zeker van. We hebben uiteraard nog niet samen gereden, maar de feedback is goed. Ik denk dat hij het team zeker een stap verder kan helpen.”