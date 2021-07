Tsunoda zag zichzelf nieuwe stap maken op Silverstone

Yuki Tsunoda kende begin dit jaar een flitsende start in de Formule 1 door in Bahrein meteen in de punten te eindigen, maar had het daarna even moeilijk. De Japanner werd overmoedig en ging in het eerste deel van de kwalificatie een paar keer over het randje, met een crash én een slechte startpositie tot gevolg. Sinds een paar races is er echter goede progressie te zijn bij Tsunoda en op Silverstone maakte de 21-jarige coureur uit Sagamihara een nieuwe stap.

“Ik denk dat het qua bandenmanagement heel goed ging”, analyseerde Tsunoda zijn optreden in de Britse Grand Prix tegenover Motorsport.com. “Ik denk dat ik tijdens de tweede race in Oostenrijk te zuinig was op mijn banden en ik daardoor te langzaam was. Ik heb dat voor Silverstone proberen te verbeteren. Tijdens de eerste stint heb ik bijna voluit lopen pushen en pas nadat ik voor de tweede stint naar de harde compound was overgestapt, ben iets meer mijn banden gaan managen. En dat werkte goed. Ik zal het in de toekomst ook zo proberen te doen.”

“In vrije lucht ging het heel goed en had ik een goede balans. Zodra ik in vuile lucht terechtkwam, werd de balans erg inconsistent en had ik moeite om goed te rijden. Daar moeten we nog aan werken, om wat beter in te kunnen halen”, vervolgde Tsunoda. “Maar ik focuste me vooral op het managen van de banden en wat dat aangaat was Silverstone erg goed voor het vertrouwen. Ik hield gewoon vast aan het plan en probeerde de banden zo goed mogelijk te managen. En wanneer ik in vrije lucht reed, probeerde ik zo hard mogelijk te pushen. Dat pakte goed uit.”

Tsunoda werd uiteindelijk tiende op Silverstone, na een late spin van Kimi Raikkonen en een lekke band voor Pierre Gasly. “Ik ben blij dat ik een punt heb weten te pakken”, blikte de rijder van AlphaTauri verder terug op het Britste raceweekend. “Tijdens de laatste paar ronden veranderde mijn positie continu. Over het geheel genomen maakte het nieuwe format [met een sprintrace op zaterdag] het niet makkelijk voor me. We hadden maar één training voordat we de kwalificatie in gingen, terwijl ik nog niet eerder met een Formule 1-wagen over Silverstone had gereden. En het was bovendien een lastige kwalificatie. Door verkeer wist ik geen goede ronde te rijden. Dat we uiteindelijk nog een punt hebben weten te pakken, hetgeen ons doel was, daar ben ik dus heel blij mee.”