Yuki Tsunoda heeft met zijn twee seizoenen ervaring nu een belangrijke taak binnen AlphaTauri, waar hij nu Nyck de Vries als teamgenoot heeft. AlphaTauri hoopte dit seizoen een stap vooruit te zetten na een wat tegenvallend 2022, maar is alleen maar verder weggezakt. Tsunoda tekende in Melbourne voor het enige punt van het team uit Faenza tot nu toe. Voorlopig moet het team het daarom ook van geluk hebben, stelt de Japanner.

"Naar mijn mening hebben we de resultaten gemaximaliseerd en hebben we daar bovenop nog wat geluk gehad", zegt Tsunoda in de Beyond the Grid-podcast. "Charles (Leclerc, red.) had in Bahrein een uitvalbeurt, een aantal coureurs voor mij hadden wat problemen en in Saudi-Arabië had Lance (Stroll, red.) problemen met de auto, waardoor ik automatisch een plekje won. Ik had ook geluk met de safety car. Ik had toen nog geen pitstop gemaakt terwijl de meeste coureurs dat vóór de safety car al hadden gedaan."

"Ik verloor dus geen posities en kwam als achtste terug de baan op", vervolgt Tsunoda. "Ik zou niet zeggen dat er meer in de auto zat dan de positie waar ik de afgelopen twee races ben geëindigd", doelt hij op de elfde en tiende plek in Jeddah en Melbourne. "Ik ben best tevreden met het resultaat, ik denk dat we daar blij mee moeten zijn. Maar tegelijkertijd weten we dat we meer moeten ontwikkelen om zonder geluk in de punten te eindigen."

Meer onder druk

Dat de AlphaTauri AT04 beter moet, is geen geheim. Volgens Tsunoda gaat het niet om één probleem met de auto. "We hebben meer grip, en dus downforce nodig. Meer downforce zonder de luchtweerstand op te offeren. We zijn een van de slechtsten qua topsnelheid. Ten opzichte van de Williams zijn we, zonder DRS, constant 12 kilometer per uur langzamer. Toen ik achter Alex (Albon, red.) zat in Bahrein, zaten we ongeveer op dezelfde snelheid maar ik had de DRS open en hij niet, dus ik worstelde echt om hem in te halen. We moeten de drag absoluut verminderen. Ik wil op zijn minst 3 of 4 kilometer per uur meer hebben dan nu, en tegelijkertijd ook meer downforce. Dat is het lastige: het is makkelijk om downforce toe te voegen, maar dat heeft altijd gevolgen."

Tsunoda kwam in 2021 bij AlphaTauri terecht en kon dat jaar regelmatig meedoen om de punten. De prestaties van de bolide vielen vorig jaar al terug en is dit jaar alleen maar erger geworden. Desondanks geniet de Japanner van de sfeer binnen het team. "Ik vind het nu leuker", zegt Tsunoda. "Elk jaar is een beetje anders. We hadden in 2021 een goede auto en toen was iedereen de hele tijd positief en praatten we over het scoren van punten. Maar dit jaar is een klein beetje anders. We moeten toegeven dat we onder druk staan omdat we vorig jaar niet presteerden zoals gewild, ik ook niet."

"We staan onder iets meer druk om beter te presteren dan vorig jaar. We werken allemaal in dezelfde richting en alle neuzen wijzen dezelfde kant op. We hebben dezelfde doelen. Ik heb het gevoel dat we meer als één team werken dan de afgelopen twee jaar. We worstelen nu, maar we zijn altijd positief en proberen zoveel mogelijk prestaties uit de auto te halen. Ik geniet ervan hoe we de auto kunnen ontwikkelen, dus dat is mooi", aldus de teamgenoot van Nyck de Vries.