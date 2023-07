Tsunoda: "Technische feedback Nyck de Vries deed me aan Niki Lauda denken"

Als de Formule 1 dit weekend op de Hungaroring de elfde race van het seizoen 2023 gaat afwerken, is Nyck de Vries de meest prominent afwezige. De 28-jarige Fries is na de Grand Prix van Groot-Brittannië terzijde geschoven bij AlphaTauri en vervangen door Daniel Ricciardo. De goedlachse Australiër kan op bijzonder veel aandacht rekenen op de mediadag in Hongarije, al wordt de inbreng van De Vries ook nog niet volledig vergeten. Zo laat Tsunoda in de Red Bull-hospitality weten dat er in zijn optiek iets te vroeg afscheid is genomen van de Nederlander. "Ik denk het wel. Nu heeft hij maar tien races gehad, waarvan ook nog enkele op circuits die hij niet kende. Ik weet natuurlijk wat Red Bull over de situatie zegt, maar ik zie Nyck als een vriend en denk dat hij wel iets meer tijd had kunnen krijgen. In mijn optiek had hij tot de zomerstop verdiend en ik dacht eerlijk gezegd ook dat dat het plan was."

In werkelijkheid is De Vries nu al weg en krijgt Tsunoda dus een nieuwe teamgenoot aan zijn zijde. Ondanks dat de periode met De Vries maar van korte duur is geweest, heeft Tsunoda naar eigen zeggen wel van hem kunnen leren. "Vooral van zijn technische feedback na afloop van de sessie. Hij wist na een sessie echt heel specifiek aan het team te vertellen hoe de auto zich op iedere plek gedroeg. Ik heb nog nooit een coureur meegemaakt in mijn carrière die dat zo specifiek deed en die alle details precies kon benoemen", laat Tsunoda weten op een vraag van Motorsport.com. "Zijn feedback was heel gedetailleerd en daardoor begrijp ik ook wel waarom hij zo succesvol is geweest in andere kampioenschappen. De technische feedback vormde één van mijn beperkingen en in dat opzicht is Nyck een goed voorbeeld geweest, een goed referentiepunt."

Feedback doet Tsunoda denken aan Niki Lauda in Rush

Waar de huidige nummer zeventien uit de WK-stand spreekt van gedetailleerde feedback, geeft hij donderdag ook een klein kijkje in de debriefs van AlphaTauri na afloop. "Nyck legde daarin stap voor stap uit hoe de auto gedurende een bepaalde bocht aanvoelde. Hij begon bij het aanremmen, dan het ingaan van de bocht, de apex en vervolgens het uitkomen van de bocht. Ik benoem al die stappen ook wel, maar hij deed het veel nauwkeuriger dan ik. Daarnaast droeg hij ook meteen oplossingen aan voor de dingen die niet goed werkten. Dat was handig voor de doorontwikkeling van onze auto."

Tsunoda denkt vooral terug aan de bandentest in Abu Dhabi, waar De Vries voor het eerst in een AlphaTauri-bolide stapte. "Hij reed voor het eerst in onze auto en beschreef meteen heel goed hoe onze voorvleugel zich gedroeg. Hij legde precies uit hoever die doorboog in de bochten en hoe dat invloed had op hoe de auto voor de coureurs aanvoelde. De dingen die hij zei, klopten precies. Ik heb net de film Rush gezien en daarin gaf Niki Lauda ook hele goede feedback over zijn auto. Nyck was in dat opzicht misschien wel net als Niki Lauda."

